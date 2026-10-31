Giovanni van Bronckhorst faz mudança forçada na defesa do Feyenoord

Jeremiah St. Juste desfalca o Feyenoord neste sábado, contra o Fortuna Sittard, por causa de uma lesão no tornozelo. Giovanni van Bronckhorst já escolheu Javi López como substituto para o duelo em De Kuip, que começa às 16h30.
Tjark Ernst será o goleiro contra o Fortuna. Givairo Read ocupará a lateral direita, enquanto López, que entrou muito bem contra o PSV, jogará na lateral esquerda. Tsuyoshi Watanabe e Mika Mármol formam a dupla de zaga do time de Roterdã.
O meio-campo do Feyenoord terá nomes conhecidos. Charles Vanhoutte e Oussama Targhalline cuidam da contenção, enquanto Gjivai Zechiël terá liberdade para buscar o gol do Fortuna.
Também não há surpresas no ataque do time da casa. Anis Hadj Moussa, pela direita, e Luciano Valente, pela esquerda, ocuparão as pontas contra a equipe do Limburgo. Nacho Ferri é o centroavante do líder da VriendenLoterij Eredivisie.
O Feyenoord começou muito mal contra o PSV na semana passada, mas conseguiu somar um ponto (1 a 1). O Fortuna marcou no último instante contra o Excelsior e conquistou três pontos importantes em casa.
Escalação do Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.
Escalação do Fortuna Sittard: Branderhorst; Guth, Van Ottele, Hubner; Pinto, Brittijn, 'T Zand, Dahlhaus; Ihattaren, Descotte; Zeefuik.