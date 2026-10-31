Jeremiah St. Juste desfalca o Feyenoord neste sábado, contra o Fortuna Sittard, devido a uma lesão no tornozelo. Giovanni van Bronckhorst já escolheu Javi López para substituí-lo na partida em De Kuip, que começa às 16h30.
Tjark Ernst será o goleiro contra o Fortuna. Givairo Read atuará pela lateral direita, enquanto López, que entrou bem contra o PSV, jogará na esquerda. Tsuyoshi Watanabe e Mika Mármol formarão a dupla de zaga do time de Roterdã.
O meio-campo do Feyenoord terá nomes conhecidos. Charles Vanhoutte e Oussama Targhalline ficarão responsáveis pela contenção, enquanto Gjivai Zechiël terá liberdade para buscar o gol do Fortuna.
Também não há surpresas no ataque dos donos da casa. Anis Hadj Moussa (à direita) e Luciano Valente (à esquerda) atuarão pelas pontas contra o time de Limburgo. Nacho Ferri será o centroavante do líder da VriendenLoterij Eredivisie.
O Feyenoord começou de forma desastrosa contra o PSV na semana passada, mas conseguiu somar um ponto (1 a 1). O Fortuna marcou nos instantes finais contra o Excelsior e conquistou três pontos importantes em casa.
O azarado Jakub Moder, por sua vez, está fora. Leia mais sobre isso aqui.
Escalação do Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.
Escalação do Fortuna Sittard: Branderhorst; Guth, Van Ottele, Hubner; Pinto, Brittijn, 'T Zand, Dahlhaus; Ihattaren, Descotte; Zeefuik.