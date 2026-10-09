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Sam Vreeswijk
Traduzido por

Giovanni van Bronckhorst é claro: "Não é uma opção para mim que ele deixe o Feyenoord"

Feyenoord x AZ Alkmaar
Feyenoord
AZ Alkmaar
Eredivisie
A. Hadj Moussa
T. Watanabe
J. Moder
G. Smal

Boa notícia para o Feyenoord: Anis Hadj Moussa está em condições físicas suficientes para entrar em ação contra o AZ na noite de sábado. Foi o que contou o técnico Giovanni van Bronckhorst nesta sexta-feira, na coletiva de imprensa que antecede o clássico.

Tanto Hadj Moussa quanto Watanabe voltaram mais cedo ao Feyenoord durante a última pausa para jogos de seleções. Ambos estavam com um problema físico leve.

Questionado se eles estarão disponíveis contra o AZ, Van Bronckhorst respondeu: “Hadj Moussa, sim. No fim, ele treinou bem normalmente e também está disponível para amanhã.”

“No caso de Watanabe, ainda precisamos esperar para ver se o jogo de amanhã não chega cedo demais para ele. Então vamos analisar isso amanhã.”

Dois jogadores do Feyenoord que certamente não estarão contra o AZ são Gijs Smal e Jakub Moder. O último deles, no entanto, já treinou com o grupo nesta semana. Smal também está muito perto disso.

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Sobre Moder, Van Bronckhorst disse: “Espero que ele possa ganhar minutos nas próximas semanas. São coisas positivas. Se é uma opção ele sair? Não, para mim não. É um jogador com muita qualidade, agora ele precisa ficar em forma.” Na quinta-feira, a mídia polonesa ainda noticiou que o Lech Poznan está estudando a possibilidade de levar Moder de volta à Polônia.

O duelo entre Feyenoord e AZ é o jogo entre o atual número dois e o número um da VriendenLoterij Eredivisie. A diferença na tabela é de dois pontos. A bola rola às 18h45 de sábado, em De Kuip.

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