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Gigi Cagni fala sobre o momento da Juventus: "Vejo confusão no clube, da parte de todos, inclusive do treinador. Vi coisas que Spalletti fez, escolhas que entendo pouco. Ele escalou Koopmeiners como lateral várias vezes. E também não tem um centroavante".

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Gigi Cagni, nascido em 1950 e decano dos técnicos italianos, em entrevista ao TMW, falou especialmente sobre a Juventus: "A Juve precisa se acertar. Minha impressão é que há confusão, não dá para entender bem. Vejo confusão no clube, da parte de todos, inclusive do treinador. Vi coisas que Spalletti fez, escolhas que entendo pouco. Ele escalou Koopmeiners como lateral várias vezes. Essas invenções devem ter um motivo, mas não consigo entender. E também não tem um centroavante e tem jogadores que não estão rendendo".

Depois, Cagni comentou as palavras de Antonio Cassano, que chamou os jogadores italianos de "ruins": "Ruins em quê? Se ele está falando tecnicamente e usa a si mesmo como parâmetro, é óbvio que ache os outros ruins. Vimos grandes jogadores, vencemos Copas do Mundo contra outras grandes seleções. Os de hoje não são ruins, é um termo feio. A qualidade não é excepcional, essa é a verdade. Na minha opinião, hoje um dos problemas mais graves é a falta de personalidade dos jogadores. Se você não tem personalidade, é difícil fazer coisas importantes. Além disso, precisa ter qualidades técnicas e físicas, que, de qualquer forma, temos. Não aguento ouvir há semanas que estamos jogando muito e que não dá para correr. Eles disputaram até agora 15 ou 16 partidas oficiais, já estão sentindo dificuldade? Do que estamos falando? Hoje os jogadores não fazem grandes sacrifícios como antigamente. É preciso ser profissional de verdade".

E, por fim, como relata TuttoJuve.com: "Conte não passa a programação da semana. Ele informa, a cada dia, a programação daquele mesmo dia e, às vezes, até a muda. E ele vence. Por que chegou a isso? Porque sabe que, se passar a programação da semana, eles se organizam com esposas, namoradas e amigos. Acima de tudo, é preciso descansar. São profissionais, você sabe que é preciso estar em condições físicas e mentais ideais para render ao máximo. Se não estiver bem física e mentalmente, a tática não adianta nada. Se não der conta, perde para qualquer um. É preciso trabalhar primeiro o aspecto físico e mental, e o treino pesado e o descanso são determinantes".

Cagni, nascido em 1950, treinou pela última vez em 2017, à frente do Brescia.