Giggs dá conselhos ao Manchester United sobre a contratação do meio-campista

O galês Ryan Giggs, lenda do Manchester United, deu um conselho a Michael Carrick, técnico dos Red Devils, sobre a contratação de um novo meio-campista durante a próxima janela de transferências de verão.

O Manchester United precisa contratar novos jogadores para o meio-campo, especialmente após o anúncio da saída do brasileiro Casemiro de Old Trafford no final da temporada atual.

Giggs acredita que Adam Warton, jogador do Crystal Palace avaliado em 70 milhões de libras, deve ser uma das prioridades do United na janela de transferências de verão, mas insiste que seu ex-clube deve contratar jogadores para o meio-campo, considerando Elliot Anderson, do Nottingham Forest, como um dos principais candidatos.

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Giggs disse em declarações publicadas pelo jornal “Metro”: “Em primeiro lugar, precisamos lidar com nossos jogadores que saíram por empréstimo: Rashford, Sancho, Hoiland, mas a prioridade é certamente o meio-campo; consigo ver dois com certeza”.

E acrescentou: “Sempre gostei de ter um jogador canhoto no time, então não vou discutir sobre Warton; acho que ele me parece um jogador do Manchester United”.

E continuou: “É alguém que sabe lidar com a bola, dar passes para a frente, correr para a frente e tem experiência na Premier League. Todos eles têm experiência na Premier League, então não me importaria com isso.”

E a lenda do Manchester United completou: “Também gosto do Anderson, ele é um jogador forte. Ele joga todas as partidas, e vejo cenários semelhantes com o Warton e o Maino, ou o Anderson e o Warton; todos esses cenários são possíveis, depende das circunstâncias, pois os jogadores britânicos são muito caros e dependem do que podemos gastar. Mas precisamos de jogadores no meio-campo.”

Giggs também instou a diretoria do Manchester United a manter Carrick como técnico e a não considerar alternativas como Luis Enrique, Julian Nagelsmann ou Oliver Glasner.

E continuou: “A coisa mais difícil do mundo para um treinador é vencer jogos, e ele está fazendo isso; perdemos apenas um jogo.”

E concluiu: "Agora estamos olhando para cima, em vez de para baixo — será que conseguimos alcançar o Manchester City?".