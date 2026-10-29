Parece que a posição de lateral-direito no Real Madrid se transformou em uma dor de cabeça crônica que ameaça a estabilidade da equipe. Após dois anos de planejamento, o clube merengue se viu diante de um claro problema nessa posição, o que abriu caminho para um cenário dramático que pode trazer o inglês Trent Alexander-Arnold de volta à sua terra natal.

Há dois anos, o Real contratou Arnold para jogar ao lado do capitão Dani Carvajal e, após a saída deste último, trouxe o holandês Denzel Dumfries na última janela de transferências.

Apesar disso, nenhum dos dois convenceu a comissão técnica, a ponto de Fede Valverde, que não é zagueiro, ocupar essa posição sob o comando de Xabi Alonso e Arbeloa, e seguir a mesma linha sob o comando de José Mourinho.

Mourinho deixa Arnold de lado

A rádio espanhola Cadena SER noticiou, com base em fontes internas do Real Madrid, que Arnold em particular jamais se firmou, e seu nível está muito distante do que apresentava com o Liverpool, a ponto de ter ficado de fora da seleção da Inglaterra na última Copa do Mundo.

Essa queda o colocou no fim da lista de opções de Mourinho. Para o técnico português, Valverde é o jogador titular nessa posição, apesar de sua famosa declaração de que o uruguaio não jogaria como lateral-direito por não ser sua posição de origem; no entanto, seu desempenho e sua organização do meio-campo o tornaram a primeira opção, com Dumfries em segundo lugar, e depois um jogador da Castilla, caso a oportunidade surja.

Liverpool se movimenta e o empréstimo é a solução

Por isso, não foi surpresa que se espalhassem os rumores sobre uma saída iminente de Arnold, que recebe cerca de 16,7 milhões de euros por ano.

De acordo com o que revelou o jornalista Pacojo Delgado pela rádio SER Deportivos, o Liverpool já começou a sondar seus torcedores e os agentes do jogador a respeito de apresentar uma proposta oficial ao Real Madrid para recuperá-lo, inicialmente por empréstimo, durante a próxima janela de transferências de inverno.

Embora Trent, de 28 anos e nascido na cidade dos Beatles, não tenha deixado o Liverpool em plena harmonia com seus torcedores, as pesquisas iniciais indicam que menos de um terço dos torcedores dos Reds se opõe ao seu retorno, o que pavimenta o caminho para um retorno histórico.

Dois obstáculos para o negócio e Pedro Porro é a surpresa

O retorno de Arnold a Anfield enfrenta dois problemas. Primeiro, seu salário elevado, embora o Liverpool tenha a capacidade financeira. Segundo, sua relação muito próxima com o companheiro Jude Bellingham, já que o Real Madrid não deseja dar um passo que possa atrapalhar a temporada excepcional que o meio-campista vem apresentando.

Pacojo encerrou sua fala com uma previsão instigante: "Aposto que o Liverpool vai pressionar com força, e aposto também que Mourinho quer Pedro Porro em troca, um jogador que Deco também quer no Barcelona. Mas isso é apenas uma previsão minha".

Isso ocorre em um momento em que a mesma rádio revelou, semanas atrás, que o Barcelona sondou Pedro Porro para contratá-lo no inverno ou no verão, aproveitando sua excelente sintonia com Lamine Yamal na Copa do Mundo.

O próprio campeão mundial espanhol deseja voltar a La Liga, com receio de que a queda de rendimento do Tottenham afete suas chances na seleção, e parece que o Barcelona é sua primeira opção no momento, mas o Real Madrid não descarta fazer um movimento contrário.