Milan não desiste de Endrick e encabeça lista para tirar atacante do Real Madrid na próxima janela

O futuro de Endrick no Real Madrid tornou-se alvo de questionamentos crescentes, depois de se ver longe de uma participação regular desde o início da temporada, apesar de José Mourinho insistir em sua permanência e se recusar a autorizar sua saída na última janela de transferências.

Segundo o site Calciomercato, o Milan monitora de perto a situação do jogador, preparando-se para uma nova tentativa de contratá-lo durante a próxima janela, em janeiro, na esperança de aproveitar sua necessidade de uma oportunidade real para provar suas qualidades e lhe dar o espaço que lhe falta na capital espanhola.

Apenas 111 minutos no Real Madrid

Os números de Endrick refletem o tamanho de sua dificuldade em conseguir oportunidades de jogo; ele disputou cinco partidas com o Real Madrid na atual temporada, totalizando apenas 111 minutos, e começou como titular em apenas um confronto, de acordo com as estatísticas do site oficial do clube.

Suas participações foram extremamente limitadas no início da temporada, depois de se contentar com poucos minutos diante do Elche, antes de conseguir uma oportunidade maior contra a Roma na Champions League, quando atuou por 37 minutos, marcou um gol e participou de outro durante a emocionante vitória por 4 a 3, conquistando o prêmio de melhor jogador da partida.

Apesar desse brilho, a situação não se transformou em participação regular, já que Endrick continuou recebendo períodos curtos em campo, o que levanta pontos de interrogação sobre sua capacidade de evoluir diante da ausência de minutos.

Mourinho quer evitar saída

A questão é que Mourinho demonstrou um claro apego ao brasileiro, chegando a afirmar publicamente que não aceitará sua saída facilmente, dizendo que os clubes interessados em contratá-lo devem esperar, e acrescentando que Endrick é um jogador de quem ele gosta muito e que possui um enorme potencial, e que não acredita que ele precise sair por empréstimo.

Mas o técnico português reconheceu, ao mesmo tempo, que não conseguiu dar ao jogador as oportunidades que desejava, apontando que uma lesão muscular o afastou da equipe por mais de um mês, e que as circunstâncias das partidas após sua recuperação não o ajudaram a participar com regularidade.

Milan de olho

Gerry Cardinale, dono do Milan, está empenhado no negócio e espera aproveitar as relações do clube com a agência do jogador, a Roc Nation, para facilitar as negociações com o Real Madrid.

Mas a missão não será fácil, diante do interesse de Roma, Aston Villa e Arsenal também em contar com os serviços do atacante brasileiro.

A transferência para o Milan representa uma possível oportunidade para Endrick retomar seu papel de titular e conseguir minutos de jogo que o ajudem a continuar evoluindo, em vez de se contentar com aparições intermitentes no Real Madrid.

A decisão final permanece ligada à posição do clube espanhol e ao desejo do jogador de buscar uma oportunidade maior.