Mehdi Benatia, ex-astro do Marrocos, entrou na lista de candidatos para assumir o cargo de diretor esportivo de um grande clube europeu, poucos meses após sua saída do Olympique de Marseille.

Benatia, ex-consultor esportivo e, posteriormente, diretor esportivo do Olympique de Marseille, deixou o cargo em maio passado, ao fim de uma temporada extremamente conturbada com a equipe.

O ex-internacional marroquino havia anunciado sua saída em fevereiro, antes de voltar atrás em sua decisão e seguir na função até o fim da temporada.

Desde então, o ex-zagueiro trabalha como analista esportivo no canal Canal+, mas não descartou embarcar em um novo projeto no mundo do futebol.

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O retorno de Benatia aos clubes pode acontecer pela Itália, país que Mehdi conhece bem, já que atuou lá por Udinese, Roma e Juventus.

O site "Foot Mercato" noticiou, segundo o jornalista espanhol Matteo Moretto, que o Milan analisa vários candidatos para sua direção esportiva.

Moretto explicou no YouTube: "Até o momento, nenhum nome se destacou como principal candidato, mas há mais entrevistas e contatos previstos para as próximas semanas".

E prosseguiu: "Gostaria de destacar brevemente a trajetória de Mehdi Benatia, ex-zagueiro e ex-diretor esportivo do Marseille, que ficaria feliz em voltar a trabalhar na Itália, país que conhece bem".

E acrescentou que o marroquino está aberto à ideia de se juntar ao Milan, caso o clube entre em contato com ele.

Vale lembrar que o Milan busca reestruturar sua direção esportiva desde a saída de Igli Tare, demitido pelo proprietário do clube, Gerry Cardinale, no fim de maio, após o clube não conseguir se classificar para a Liga dos Campeões.