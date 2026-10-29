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Gigante europeu entra na disputa para sediar a Copa do Mundo de 2038

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França
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Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, afirmou que seu país estuda apresentar uma candidatura conjunta para sediar a fase final da Copa do Mundo de 2038.

O site Tribuna publicou o que disse Philippe Diallo durante sua entrevista ao jornal Ouest-France, sobre a intenção da França de se candidatar a sediar o Mundial.

A França não sedia uma Copa do Mundo masculina desde 1998 e, tendo em vista a ampliação do torneio para 48 seleções, aumentam as especulações sobre a apresentação de uma candidatura conjunta com a Alemanha.

Diallo disse: "Gostaria de dizer que nossas relações com a Federação Alemã de Futebol são excelentes, e que isso seria um símbolo maravilhoso para dar um novo espírito ao futebol europeu de seleções nacionais, e até mesmo a todo o continente".

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O presidente da Federação Francesa de Futebol também insinuou a possibilidade de um terceiro país europeu se juntar à candidatura.

E destacou: "Começamos a chegar a algumas ideias, mas estes são projetos extremamente complexos e exigem, naturalmente, o apoio das autoridades públicas e, no nosso caso, o apoio do governo francês".

Por fim, Diallo apontou que qualquer campanha francesa oficial para sediar o torneio de 2038 permanecerá condicionada ao cenário político, que será definido após as eleições presidenciais no país em 2027.

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