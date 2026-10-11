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Al-Ahly-FC-vs-Zamalek-SC-Final-NBE-Egyptian-Super-Cup-2025AFP
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Gesto humanitário do Zamalek antes do clássico contra o Al Ahly

Zamalek SC x Al Ahly
Zamalek SC
Al Ahly
Premier League
Egito

Longe da briga por pontos

Em um gesto humanitário horas antes do aguardado clássico contra o Al Ahly, o Zamalek fez questão de enviar uma mensagem de apoio a Mahmoud Taher, ex-presidente do clube vermelho, desejando-lhe uma rápida recuperação após sofrer um problema de saúde.

A diretoria do Zamalek, presidida por Hussein Labib, divulgou um comunicado oficial neste domingo, no qual manifestou seus sinceros votos de recuperação a Mahmoud Taher, pedindo a Deus que lhe conceda plena saúde e bem-estar.

A iniciativa acontece antes do confronto entre os rivais no Estádio Internacional do Cairo, pela sexta rodada do Campeonato Egípcio, em uma partida que as duas equipes disputam com 13 pontos cada, atrás do líder Pyramids.

A diretoria do Al Ahly, presidida por Mahmoud El Khatib, havia divulgado um comunicado no sábado, no qual expressou seu apoio ao ex-presidente do clube, que comandou a instituição no período entre março de 2014 e dezembro de 2017.

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