Gerson desabafa após viver dia de herói na França: "Fui humilhado"

O meio-campista Gerson, atualmente no Olympique de Marselha, da França, utilizou suas redes sociais em forma de desabafo pelo momento complicado que passou no time francês, que é treinado por Jorge Sampaoli, após marcar o gol que garantiu a vitória na última partida.

Nesta última quarta-feira, pelo Campeonato Francês, o time de Sampaoli foi visitar o Nantes. Ainda aos 30 minutos do primeiro tempo, o meio-campista brasileiro recebeu um passe de Dimitri Payet para finalizar com precisão e abrir o placar. Logo depois, o Nantes ficou com um jogador a menos, mas não conseguiu empatar o jogo.

Após o gol, o brasileiro recebeu muitos elogios dos jornais franceses e de seus companheiros de equipe. Vale lembrar que Gerson chegou ao time como titular vindo do Flamengo, mas com atuações apagadas acabou perdendo espaço e indo para reserva.

Após o resultado, o meia utilizou seu perfil do Intagram para publicar uma foto do jogo, com a legenda da música "Muleque de Vila", cantada por Projota.

"Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado. Fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado. Aplaudido, reverenciado, homenageado. Premiado pelos homens, por Deus abençoado", disse Gerson.

Gerson chegou a seu segundo gol com a camisa do time francês em 17 partidas. Apesar de frequentar a reserva do time de Sampaoli, o meia é frequentemente lembrando na lista do técnico Tite nas convocações da seleção brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Com o resultado, o Olympique de Marselha assumiu a vice-liderança da Ligue 1, com 29 pontos, tendo um jogo a menos que o líder PSG, que tropeçou no último duelo