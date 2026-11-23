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Steven Gerrard, ídolo do Liverpool, fez duras críticas a Mauricio Pochettino, novo técnico do Manchester United, após a pesada derrota por 4 a 0 sofrida pela equipe diante do Liverpool, no confronto entre os dois times em Anfield, neste domingo, pela Premier League. O ex-jogador alertou que as decisões do treinador podem provocar um atrito com um dos principais jogadores do elenco.

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As esperanças do Manchester United de fazer uma estreia forte com o novo treinador se desfizeram logo nos primeiros minutos da partida. O Liverpool dominou as ações e abriu 2 a 0 no primeiro quarto de hora, aproveitando a desorganização dos visitantes após a expulsão de Leny Yoro, aos oito minutos.

Com um jogador a menos, o Manchester United não conseguiu voltar para o jogo. Pelo contrário, continuou sofrendo com a pressão ofensiva dos donos da casa, que exploraram a superioridade numérica e seguiram ameaçando o gol. No segundo tempo, Rio Ngumoha e Víctor Muñoz marcaram mais dois, e o confronto terminou com uma vitória folgada do Liverpool por 4 a 0.

Embora a inferioridade numérica tenha contribuído para ampliar a diferença entre as equipes, a atuação do Manchester United desde o início levantou muitos questionamentos, sobretudo em relação às escolhas táticas de Pochettino. Em seu primeiro grande teste, diante do rival histórico, o treinador foi criticado pelas decisões na formação da defesa.

A decisão mais polêmica foi deixar Harry Maguire fora do time titular e apostar em Matthijs de Ligt no lugar dele, mesmo com o zagueiro holandês ainda retornando de um longo período afastado por lesão. A escolha já havia gerado dúvidas antes do apito inicial.

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As críticas aumentaram depois que De Ligt teve participação no lance que terminou com a expulsão de Leny Yoro. Assim, Pochettino passou a sofrer pressão ainda maior por suas opções defensivas, especialmente porque Maguire fez uma boa partida depois de sair do banco e mostrou capacidade de lidar com os ataques do Liverpool, apesar das condições difíceis em que entrou em campo.

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Gerrard não se limitou a criticar a escalação. Para ele, deixar Maguire de fora de um jogo desse porte representa uma certa falta de respeito com o zagueiro inglês, cuja experiência o tornava a opção mais adequada para comandar a defesa do Manchester United em uma das partidas mais importantes da temporada.

“Acho que ele errou. Acho que errou na escolha da linha defensiva e ao deixar de fora um titular em um jogo desse tamanho. É o jogo mais importante do país, e todos os olhares do mundo estão voltados para ele”, disse Gerrard no programa “The Overlap”.

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O ídolo do Liverpool acrescentou, segundo o jornal “Metro”, da Inglaterra: “Faz sentido escalar um jogador que não atua desde novembro passado? Dá para entender a vontade do treinador de chegar, deixar sua marca e mudar algumas coisas que vinham acontecendo, mas Harry Maguire é o melhor zagueiro que eles têm no momento e deveria ter começado a partida”.

Gerrard seguiu com as críticas: “Esqueça os jovens, que talvez ainda não estejam prontos neste momento. Matthijs de Ligt está afastado há muito tempo, e Harry Maguire é o melhor zagueiro que eles têm agora. Ele fez uma diferença clara quando entrou e foi um dos jogadores que deram tudo de si”.

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Gerrard citou um dos lances defensivos de Maguire depois de entrar em campo, explicando que o zagueiro fez um desarme importante aos 38 ou 39 minutos e evitou um gol certo do Liverpool. Ele destacou ainda que o defensor inglês se caracteriza pela garra e por não se entregar, embora não seja um jogador perfeito nem esteja livre de erros.

O ídolo do Liverpool afirmou que acompanhou muitos jogos do Manchester United nesta temporada e considera Maguire um dos jogadores que não poupam esforços para tentar ajudar a equipe: “Ele é do tipo que arregaça as mangas e tenta. É verdade que não foi perfeito, mas não escalá-lo e colocar De Ligt no lugar dele, eu considerei isso uma espécie de falta de respeito”.

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Enquanto as críticas a Pochettino por suas escolhas continuam, o Manchester United enfrenta outro desafio: a necessidade de reforçar a defesa. A derrota para o Liverpool expôs o tamanho dos problemas do time no setor, e a contratação de novos zagueiros passou a ser um dos assuntos importantes à espera da diretoria na próxima janela de transferências de inverno.

Para Gerrard, o Manchester United não pode esperar o fim da temporada para resolver suas crises defensivas. Ele cobra que o clube se movimente na janela de transferências de janeiro e contrate zagueiros com a qualidade e a experiência necessárias para competir no mais alto nível, alertando que adiar esse passo para o verão europeu pode tornar a situação ainda mais difícil.

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“A questão é só quem está disponível e quem quer vender bons jogadores e abrir mão deles neste momento, então eles vão ter que pagar valores altos”, disse Gerrard, referindo-se à dificuldade de contratar zagueiros de destaque no meio da temporada, sobretudo porque os clubes não estarão dispostos a liberar facilmente seus principais jogadores.

E completou: “Haverá um preço para isso, porque, se o United quiser contratar, precisa de zagueiros de nível mundial em janeiro, já que esperar até o verão pode ser tarde demais. Por isso, eles precisam de zagueiros de nível mundial”.

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Gerrard encerrou destacando a dificuldade da tarefa que aguarda a diretoria do Manchester United. Ele questionou qual clube permitiria a saída de seus melhores zagueiros em janeiro e ressaltou que esse tipo de negócio só será possível com propostas financeiras enormes, o que coloca a diretoria diante de um verdadeiro teste caso queira corrigir rapidamente as falhas defensivas.