Gernot Trauner (34) encerra a carreira de jogador profissional com efeito imediato e anuncia novo capítulo

Gernot Trauner vai parar de jogar futebol, anunciou o próprio austríaco em sua página no Instagram. Trauner deixou o Feyenoord ao fim da última temporada, depois que seu contrato em De Kuip chegou ao fim.

“Depois de 16 anos de dedicação e paixão pelo futebol, chegou o momento de encerrar minha carreira como jogador profissional”, começa ele nas redes sociais.

“A decisão não foi fácil, mas parece certa. Durante anos, dediquei minha vida ao futebol e tirei o melhor de mim todos os dias. Esse período foi repleto de grandes alegrias, mas também de decepções, lesões e retornos. Nunca desisti e sempre acreditei nas minhas chances.”

“Vou sentir falta de fazer parte de um time, de estar em campo e de dar tudo pelo meu time e pelos torcedores. Durante todo esse tempo, sempre tentei permanecer fiel a mim mesmo, aos meus princípios e aos meus valores. Espero que vocês se lembrem de mim assim”, continua.

“Quero agradecer a todos que me apoiaram durante minha carreira profissional e no caminho até ela. Sou extremamente grato por ter podido transformar minha paixão em profissão. Títulos nacionais, conquistas de copas, a Champions League, a Eurocopa e exercer o papel de capitão me enchem de imenso orgulho.”

“Mas lesões e decepções também fizeram parte da minha trajetória, o que me ensinou humildade e me tornou quem sou hoje. Agora começa um novo capítulo e estou ansioso por novos desafios”, conclui.

O defensor de 34 anos conviveu com muitos problemas de lesão nos últimos anos. Na última temporada, ele chegou até a perder 54 jogos do clube de Roterdã.

O austríaco sofreu com uma lesão no tendão de Aquiles, que o deixou fora por muito tempo. No total, ele perdeu 105 partidas por lesão nos cinco anos em que atuou pelo Feyenoord.

Ainda assim, ele entrou em campo 137 vezes ao todo pelos Roterdammers. Nesse período, marcou dois gols e deu quatro assistências. Trauner foi campeão holandês com o Feyenoord e venceu a Copa da Holanda Eurojackpot KNVB.