Georginio Wijnaldum já sabe definitivamente onde não vai jogar na próxima temporada

Georginio Wijnaldum está em seus últimos meses no Al-Ettifaq, segundo o jornalista inglês Ben Jacobs. O meio-campista de 35 anos tem contrato com o clube da Saudi Pro League até 30 de junho de 2026.

Segundo Jacobs, o Al-Ettifaq não dispõe do orçamento necessário para oferecer um novo contrato a Wijnaldum. Ambas as partes, portanto, estão se separando de comum acordo, como ele destaca em uma postagem no X. Somente um aumento de orçamento de última hora poderia mudar essa situação.

Wijnaldum assinou um contrato de três anos com o Al-Ettifaq em 2 de setembro de 2023. O experiente jogador soma 96 partidas pelo clube saudita, com 36 gols e 16 assistências nessa sequência. O holandês não conquistou nenhum título nos últimos três anos.

O jogador, que disputou 96 partidas pela seleção holandesa, já atuou no Feyenoord, PSV, Newcastle United, Liverpool, Paris Saint-Germain e AS Roma ao longo de sua carreira.

Wijnaldum (35) ainda pode sonhar com a Copa do Mundo. Isso ficou claro recentemente nas palavras do jornalista Valentijn Driessen em uma reportagem em vídeo do De Telegraaf. O meio-campista disputou sua última partida na Eurocopa, mas está em excelente forma nesta temporada pelo Al-Ettifaq. Após 28 partidas oficiais, Wijnaldum soma 14 gols e 6 assistências.

Driessen não descarta que o técnico Ronald Koeman convoque seu jogador preferido. Wijnaldum saberá no final de maio se faz parte da seleção definitiva da Holanda para a Copa do Mundo ou se pode reservar suas férias.

Para Wijnaldum, o fim da carreira ainda não está à vista. Segundo a Sky Sports, ele está decidido a voltar à Premier League, onde já jogou pelo Newcastle e pelo Liverpool.