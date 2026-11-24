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Foi uma noite de apreensão por Leo Ostigard, zagueiro do Genoa, que apresentou um mal-estar repentino, com febre alta e forte dor de cabeça. A situação exigiu que o jogador fosse levado ao Hospital San Martino, em Gênova, onde foi prontamente atendido pela equipe médica para a realização dos exames necessários.

O zagueiro norueguês ficou sob os cuidados dos médicos do hospital, com a supervisão do professor Matteo Bassetti e de sua equipe. Após a internação, o jogador do Genoa passou por uma série de exames para identificar as possíveis causas dos sintomas e avaliar seu estado geral de saúde.

Os exames trouxeram resultados tranquilizadores. Até o momento, não teriam sido identificados problemas clínicos de maior relevância e as principais preocupações relacionadas aos sintomas iniciais foram descartadas. É uma notícia positiva para o jogador, para o Genoa e para todos que acompanharam o caso com apreensão.

Apesar dos resultados animadores dos exames, os médicos consideraram adequado manter Ostigard em observação também ao longo do dia de hoje. Trata-se de uma precaução necessária para acompanhar a evolução da febre e da forte dor de cabeça, verificar se seu quadro se estabiliza completamente e garantir que não surjam outros sinais clínicos que exijam uma investigação mais aprofundada.

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Nesta fase, a prioridade é, naturalmente, a saúde do zagueiro, que precisará se recuperar totalmente antes de retomar as atividades esportivas normais. Para o Genoa, é uma situação que exige atenção, também pelo papel que o norueguês desempenha no time.

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Por enquanto, portanto, prevalece o alívio com os resultados dos exames, que descartaram complicações importantes. As próximas horas serão importantes para concluir o acompanhamento médico e avaliar o tempo necessário para a recuperação. O objetivo é permitir que Leo Ostigard supere completamente esse episódio e volte a ficar tranquilo o quanto antes.