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Milutin Osmajic fala sobre sua trajetória, do passado ao presente e ao futuro.

O centroavante montenegrino de 27 anos do Genoa declarou em entrevista à La Gazzetta dello Sport: "A faixa com os dizeres 'Os-magic' na arquibancada norte? Foi um momento mágico, só posso estar feliz. Estou muito bem, mas, acima de tudo, fico muito feliz em ver meu clube ir bem e vencer".

"De Rossi é uma figura importantíssima para mim. Quando eu era mais jovem, assistia em casa, pela televisão, aos jogos da Roma, em que ele e Vucinic jogavam. Eu gostava muito dele como jogador e agora ele é meu técnico. No verão, quando surgiu a possibilidade de vir para o Genoa, a ideia de tê-lo como técnico me deixou muito feliz, porque ele é uma figura carismática, um ótimo treinador, que me ensina muito todos os dias e me ajuda a melhorar sempre. Com ele, vou sempre além dos meus limites".

"Os próximos dois confrontos com a Inter, em San Siro, pelo campeonato e pela Copa da Itália? Estamos falando de um clube de ponta. Só temos que tentar fazer nosso melhor jogo contra eles, mantendo a concentração em todas as áreas do campo, porque qualquer erro pode custar caro diante de adversários assim. Além disso, será preciso encontrar soluções para tentar oferecer perigo mesmo assim".

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"No futebol de hoje, é preciso ter criatividade, não apenas agressividade. A força não é tudo. Para mim, essa é a chave. Marquei 6 gols em 11 jogos, mas eles não vieram só da força física e da disputa. Você enfrenta defensores fortes e precisa de inteligência para superá-los. Minha mãe praticou atletismo na juventude, nos 100 e nos 400 metros: minha arrancada vem dela".

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"O estilo de jogo da Championship inglesa é muito diferente do da Serie A italiana. Na Inglaterra, o futebol é mais físico e agressivo. Às vezes, é preciso tomar cuidado para proteger as pernas. Aqui é diferente, com grandes jogadores e ótimos defensores. Para mim, é a melhor liga possível em termos de futebol".