Notícia que já circulava havia vários dias e se tornou oficial nesta manhã: Diego Lopez não faz mais parte da diretoria do Genoa. Deixou o cargo de Chief of Football do clube, que está reformulando o departamento dedicado ao mercado, apostando na dupla formada por Stefano Melissano e Francois Modesto (em breve também deve chegar a oficialização da chegada deles).





"O Genoa CFC comunica o encerramento da relação profissional com Diego López, que deixa o cargo de Chief of Football do clube. A Sociedade deseja expressar a ele o mais sincero agradecimento pelo empenho, pelo desenvolvimento das diferentes áreas da estrutura esportiva, pela dedicação e pelo grande profissionalismo demonstrados ao longo de seu mandato à frente da área técnica do Genoa. O Genoa CFC deseja a Diego López os melhores e mais sinceros votos para o prosseguimento de sua carreira profissional".