Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
genoa Getty Images
Traduzido por

Genoa, oficial a saída de Diego Lopez: Modesto está chegando

Genoa

Notícia que já circulava havia vários dias e se tornou oficial nesta manhã: Diego Lopez não faz mais parte da diretoria do Genoa. Deixou o cargo de Chief of Football do clube, que está reformulando o departamento dedicado ao mercado, apostando na dupla formada por Stefano Melissano e Francois Modesto (em breve também deve chegar a oficialização da chegada deles).


"O Genoa CFC comunica o encerramento da relação profissional com Diego López, que deixa o cargo de Chief of Football do clube. A Sociedade deseja expressar a ele o mais sincero agradecimento pelo empenho, pelo desenvolvimento das diferentes áreas da estrutura esportiva, pela dedicação e pelo grande profissionalismo demonstrados ao longo de seu mandato à frente da área técnica do Genoa. O Genoa CFC deseja a Diego López os melhores e mais sinceros votos para o prosseguimento de sua carreira profissional".

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google