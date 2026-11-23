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Más notícias para o Genoa e para Lorenzo Colombo. O atacante formado nas categorias de base do Milan sofreu uma grave lesão no joelho ontem, na partida contra o Sassuolo, no Mapei Stadium.

Colombo, nascido em 2002, entrou aos 83 minutos no lugar do montenegrino Osmajic, autor dos dois gols decisivos, mas precisou deixar o campo aos 88, quando o time já havia esgotado as substituições. Havia o temor de uma ruptura do ligamento cruzado, confirmada pelos exames a que ele foi submetido.

O clube divulgou o seguinte comunicado: "O Genoa CFC informa que os exames a que o jogador Lorenzo Colombo foi submetido identificaram uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Nos próximos dias, o atacante passará pelas consultas necessárias para a realização de uma cirurgia reconstrutiva".

Colombo, que tem contrato com o Genoa até 2029, voltará em 2027, provavelmente para o início da temporada 2027/28. Pelo clube, soma 8 gols e 5 assistências em 52 partidas pelo campeonato.