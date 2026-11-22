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A partida de Lorenzo Colombo durou apenas 5 minutos. O atacante do Genoa, nascido em 2002, convive há um mês com problemas no tornozelo que Danele De Rossi esperava que tivessem sido resolvidos durante a pausa. Ele entrou no lugar de Osmajic aos 83 minutos da vitória do Genoa por 2 a 0 sobre o Sassuolo, com dois gols do montenegrino, mas foi obrigado a deixar o campo aos 88 minutos, quando a equipe já não tinha substituições disponíveis.

O QUE ACONTECEU - Sob chuva forte e em um campo escorregadio, Colombo partiu para disputar a bola com Cinquegrano, mas, embora não tenha conseguido roubá-la, caiu imediatamente no chão, com muita dor. A princípio, a posição em que o atacante ficou caído fez a equipe médica temer o pior, mas depois ficou claro que o problema era, na verdade, puramente físico, especificamente no joelho.

PROBLEMA NO JOELHO - Segundo os narradores da Dazn relataram durante a transmissão, Colombo foi obrigado a deixar o campo e seguiu imediatamente para o vestiário, quando a equipe já não tinha substituições disponíveis. Após uma primeira avaliação, o problema parece ser uma entorse no joelho. Colombo precisou ser carregado para fora de campo pela equipe médica. Segundo as primeiras informações, o problema deve ser bastante sério.

O QUE DISSE DE ROSSI - "Ele sofreu uma lesão no joelho. Não sei mais nada por enquanto. Só esperamos que seja o menos grave possível, embora ele esteja sentindo dor".