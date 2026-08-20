A transferência de Lutsharel Geertruida foi finalmente concluída, segundo informações do De Telegraaf, de Mounir Boualin e de Rik Elfrink na noite desta quinta-feira. Boualin também informa uma quantia de transferência menor do que se imaginava. O De Telegraaf sabe qual número de camisa ele vai usar.

Na tarde de quinta-feira, Geertruida esteve em Eindhoven para passar por exames médicos no PSV. Apesar de tê-los concluído com sucesso, ele ainda não podia assinar.

Segundo diferentes veículos, isso aconteceu porque o Conselho de Supervisão do RB Leipzig ainda não havia dado o aval ao acordo. Agora, isso já aconteceu.

PSV e Leipzig já haviam chegado, na terça-feira, a um acordo em linhas gerais sobre um empréstimo de uma temporada com opção de compra. Os Eindhovenenses pagariam, no total, cerca de seis milhões de euros pelo período do empréstimo, o que permite ao Leipzig retirar da folha salarial, para a próxima temporada, todo o salário de Geertruida.

Agora, Boualin escreve que a opção de compra ficou ainda mais baixa: apenas 12,5 milhões de euros. O De Telegraaf informa que Geertruida vai jogar no PSV com a camisa 2.

O PSV vê Geertruida como a solução desejada para a lacuna aberta após a grave lesão no joelho de Jerdy Schouten. A direção técnica o considera adequado ao futebol do técnico Peter Bosz, porque ele tem conforto com a bola, consegue defender com muito espaço às costas e é forte nos duelos.

Geertruida havia despertado interesse anteriormente em vários países, e Feyenoord e Ajax também se informaram sobre sua situação, mas o internacional da seleção holandesa deu preferência ao PSV.