Geert Wilders se manifesta no X logo após a eliminação do Marrocos

Geert Wilders comemora a eliminação do Marrocos na Copa do Mundo. Logo após a derrota por 2 a 0 para a França nas quartas de final, o presidente do grupo parlamentar do PVV publicou uma mensagem no X e no Instagram.

“Vontade de Deus”, escreve Wilders em caracteres árabes. Abaixo, aparece a foto de um avião acompanhada do texto “Vive la France!”, em referência à eliminação do Marrocos.

O Marrocos resistiu à França até o intervalo. A equipe de Didier Deschamps marcou após o reinício com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembéle, garantindo assim a vaga nas semifinais.

Wilders havia postado, no início deste Mundial, uma foto no Instagram em que aparecia, na função de árbitro, mostrando um cartão vermelho a um jogador marroquino. “Tudo bem”, dizia a legenda.

Após a eliminação da seleção holandesa contra o Marrocos, o líder do PVV teve a esportividade de parabenizar a seleção marroquina pela vitória.