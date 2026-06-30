Geert Wilders publica uma postagem no X dez minutos após o jogo Holanda x Marrocos

Geert Wilders publicou um tuíte notavelmente esportivo após a partida da Copa do Mundo entre a Holanda e o Marrocos. O político parabenizou os Leões do Atlas pela vitória, conquistada após uma emocionante disputa de pênaltis.

Na manhã de terça-feira, às 06h07, Wilders postou no X uma foto gerada por IA. Nela, ele aperta a mão de Achraf Hakimi, o capitão do Marrocos.

“Parabéns, Marrocos!”, diz a breve legenda. O tuíte de Wilders já foi visualizado mais de meio milhão de vezes em apenas duas horas.

O Marrocos enfrentará o Canadá nas oitavas de final da Copa do Mundo. Para a seleção holandesa, a fase final do torneio mundial chegou ao fim.