Geert Wilders provoca o Marrocos na véspera do confronto da Copa do Mundo com a seleção holandesa

Geert Wilders já está falando sobre o próximo confronto entre a seleção holandesa e o Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo. O presidente do grupo parlamentar do PVV postou, na sexta-feira, uma foto com tom de ironia em sua página do Instagram.

Wilders compartilhou uma foto gerada pelo Al em que aparece, na função de árbitro, mostrando um cartão vermelho a um jogador do Marrocos. Ao fundo, dois jogadores marroquinos protestam contra a decisão do político, que acrescenta as palavras “vai dar tudo certo”.

O líder do PVV já havia causado polêmica neste Mundial com uma postagem no Instagram. Ao lado de uma foto de jogadores marroquinos em oração, o político de Limburgo escreveu “F*ck Allah”, o que gerou reações furiosas.

Wilders está claramente acompanhando a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Ele desejou sucesso à seleção holandesa várias vezes. “O PVV clama: Holanda em primeiro! Boa sorte hoje à noite, Oranje! Divirtam-se todos!”, escreveu ele por ocasião da partida da fase de grupos contra a Suécia.

A seleção holandesa enfrenta o Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo. O pontapé inicial em Monterrey, no México, será na madrugada de segunda para terça-feira, às 03h. Em caso de vitória, a seleção enfrentará a África do Sul ou o Canadá nas quartas de final.