Gattuso: "Lazio, sem vertigem. Eis como está Gudmundsson"

O técnico da Lazio, Gennaro Gattuso, falou na véspera do duelo em casa contra o Monza, em entrevista coletiva:





O balanço da longa pausa? Como reencontrou os jogadores de seleção? O que espera da equipe?





Que estejamos bem ligados, sem sermos surpreendidos. O Monza tem coragem, é um time jovem, com energia. Vai vir para cima da gente com intensidade. Precisamos estar prontos e ser humildes, parece um jogo fácil, mas está longe disso. Vai ser preciso uma grande Lazio para somar pontos em casa. Trabalhamos, os jogadores descansaram, demos minutagem a quem não tinha. Alguns voltaram da seleção empolgados e com minutos nas pernas. Eu os vi bem, dentro da intensidade que buscamos. Estou contente com a forma como voltaram e como treinaram.





Como está Pinamonti?





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Como eu já disse em Veneza, agora as decisões cabem a mim. Ele e os outros, todos precisam ficar tranquilos. Eu faço de tudo para rodar a equipe. Há necessidade de todos. Depois, eu é que preciso escolher. Estou contente com a forma como ele vem treinando, com a forma como está melhorando. Tem de continuar assim, mas isso vale para todos os outros.





Como está Provstgaard? Merece uma rodada de descanso? E Pellegrini?





Vamos ver amanhã, ele está bem, tem físico de Iron Man. Gosta de trabalhar, é vigoroso. Já tem quase 2 mil minutos em campo, está bem, treinou. Vai a mil por hora como todos os outros. Sobre Pellegrini, é simples: eu falo com todo mundo, Luca conhece as dinâmicas do clube. É uma dinâmica do clube. Vamos ver o que vai acontecer. O clube sabe o que eu penso, enquanto eu estiver aqui é preciso tratá-los como profissionais e tratá-los bem. Ele nunca ficou fora do elenco, sempre se colocou à disposição, fez os amistosos. Entende que alguém precisa ficar fora, já que temos 3 laterais-esquerdos. Para mim, 100%, ele é um jogador da Lazio, depois cabe ao clube.









O crescimento da Lazio, sobretudo contra equipes tão agressivas, passa por uma circulação de bola melhor?





Na minha opinião, o contrário: se você troca passes e não olha para a frente, corre o risco de perder a bola... Temos de olhar para a frente, a posse de bola não me importa nem um pouco. Temos de conseguir, quando roubamos a bola, querendo fazer uma pressão ultraofensiva, olhar para a frente.





Em que a Lazio pode melhorar? Vai apostar nos jogadores de seleção ou nos que descansaram?





São preocupações que temos quando conversamos com a comissão técnica. Sempre se busca mudar o mínimo possível, ir nas certezas. As avaliações são feitas. Precisamos permanecer no jogo sem sofrer com o acontecimento. Em Veneza isso apareceu, fizemos um primeiro tempo de grande sofrimento, mas no segundo voltamos para dentro do jogo e crescemos. Contra o Milan, depois do 2 a 2, pensei que terminaria em "tragédia", mas fomos bem para retomá-lo.





Amanhã vai ser preciso mais equilíbrio?





Vamos ver, neste momento queremos jogar de uma certa maneira. Se queremos fazer certas coisas, elas têm de ser feitas a 100%. Certamente é um jogo em que precisamos estar ligados mentalmente, saber quais jogadas temos de fazer. Eles são agressivos, não têm medo. É preciso ter coragem e saber como machucar o Monza. O primeiro lugar é redutivo, não olho para a tabela. Pensamos só no Monza, depois veremos. Eu não tenho vertigem, é preciso humildade e vontade de continuar surpreendendo.









Há alguém no elenco que tenha potencial ao estilo "Tavares"?





Eu disse que odeio pessoas preguiçosas, que têm um talento enorme e pensam que não dá para melhorar. Conheci muitos campeões, joguei com 8 Bolas de Ouro na carreira, a diferença está no trabalho e na humildade. Me incomoda quando vejo os talentosos fazendo só o básico, porque assim é um desperdício. No esporte sempre dá para melhorar. Não são frases de circunstância. Se estamos onde estamos, é preciso pedalar. Vejo gente fazendo isso, estamos tentando fazer algo novo, vejo entusiasmo e vontade. É difícil, eu sei. Às vezes vejo rostos cansados. Mas todos sabem que, se queremos jogar assim, temos um único caminho, que é o do trabalho e de ir forte.





Frattesi disse que faria Milão-Roma a pé. E o senhor?





Eu sou muito direto, com Davide me lembro bem do que dissemos um ao outro quando eu era técnico da seleção. Eu não me sentiria bem comigo mesmo se não tivesse sido direto com ele. As características dele todos conhecemos, por um período ele tinha se perdido e talvez se acomodado um pouco. Depois eu vim para cá, nos falamos, eu o incentivei a fazer a escolha, para ele não era obrigatório vir para cá. Faço isso com todos os jogadores, sempre tive uma relação muito bonita com eles. Eu posso ter um problema, mas no dia seguinte para mim já acabou tudo. Muitas vezes disseram que eu sou alguém que briga com jogadores e presidentes. Não guardo rancor, pelo contrário, se vejo que há honestidade e inteligência, gosto do confronto. Tenho um defeito: quero que, quando se entra em campo, as coisas sejam feitas como devem ser. Depois, se alguém está cansado, prefiro não vê-lo em campo: ele me diz e eu dou descanso, prefiro assim. Dois ou três jogadores rendendo menos estragam um time inteiro. Quem convive comigo entende logo como eu sou.









Em que o senhor insistiu durante a pausa?





Foi fácil, fizemos eles trabalharem forte e depois os fizemos descansar porque forçamos muito, e foi certo deixá-los com as famílias deles, exceto Cancellieri, que aprontou uma grande. Eu dava à equipe esses agradinhos em forma de dias de folga, depois eles voltavam e a gente os massacrava no trabalho.













O balanço da longa pausa? Como reencontrou os jogadores de seleção? O que espera da equipe?





Que estejamos bem ligados, sem sermos surpreendidos. O Monza tem coragem, é um time jovem, com energia. Vai vir para cima da gente com intensidade. Precisamos estar prontos e ser humildes, parece um jogo fácil, mas está longe disso. Vai ser preciso uma grande Lazio para somar pontos em casa. Trabalhamos, os jogadores descansaram, demos minutagem a quem não tinha. Alguns voltaram da seleção empolgados e com minutos nas pernas. Eu os vi bem, dentro da intensidade que buscamos. Estou contente com a forma como voltaram e como treinaram.





Como está Pinamonti?





Como eu já disse em Veneza, agora as decisões cabem a mim. Ele e os outros, todos precisam ficar tranquilos. Eu faço de tudo para rodar a equipe. Há necessidade de todos. Depois, eu é que preciso escolher. Estou contente com a forma como ele vem treinando, com a forma como está melhorando. Tem de continuar assim, mas isso vale para todos os outros.





Como está Provstgaard? Merece uma rodada de descanso? E Pellegrini?





Vamos ver amanhã, ele está bem, tem físico de Iron Man. Gosta de trabalhar, é vigoroso. Já tem quase 2 mil minutos em campo, está bem, treinou. Vai a mil por hora como todos os outros. Sobre Pellegrini, é simples: eu falo com todo mundo, Luca conhece as dinâmicas do clube. É uma dinâmica do clube. Vamos ver o que vai acontecer. O clube sabe o que eu penso, enquanto eu estiver aqui é preciso tratá-los como profissionais e tratá-los bem. Ele nunca ficou fora do elenco, sempre se colocou à disposição, fez os amistosos. Entende que alguém precisa ficar fora, já que temos 3 laterais-esquerdos. Para mim, 100%, ele é um jogador da Lazio, depois cabe ao clube.









O crescimento da Lazio, sobretudo contra equipes tão agressivas, passa por uma circulação de bola melhor?





Na minha opinião, o contrário: se você troca passes e não olha para a frente, corre o risco de perder a bola... Temos de olhar para a frente, a posse de bola não me importa nem um pouco. Temos de conseguir, quando roubamos a bola, querendo fazer uma pressão ultraofensiva, olhar para a frente.





Em que a Lazio pode melhorar? Vai apostar nos jogadores de seleção ou nos que descansaram?





São preocupações que temos quando conversamos com a comissão técnica. Sempre se busca mudar o mínimo possível, ir nas certezas. As avaliações são feitas. Precisamos permanecer no jogo sem sofrer com o acontecimento. Em Veneza isso apareceu, fizemos um primeiro tempo de grande sofrimento, mas no segundo voltamos para dentro do jogo e crescemos. Contra o Milan, depois do 2 a 2, pensei que terminaria em "tragédia", mas fomos bem para retomá-lo.





Amanhã vai ser preciso mais equilíbrio?





Vamos ver, neste momento queremos jogar de uma certa maneira. Se queremos fazer certas coisas, elas têm de ser feitas a 100%. Certamente é um jogo em que precisamos estar ligados mentalmente, saber quais jogadas temos de fazer. Eles são agressivos, não têm medo. É preciso ter coragem e saber como machucar o Monza. O primeiro lugar é redutivo, não olho para a tabela. Pensamos só no Monza, depois veremos. Eu não tenho vertigem, é preciso humildade e vontade de continuar surpreendendo.









Há alguém no elenco que tenha potencial ao estilo "Tavares"?





Eu disse que odeio pessoas preguiçosas, que têm um talento enorme e pensam que não dá para melhorar. Conheci muitos campeões, joguei com 8 Bolas de Ouro na carreira, a diferença está no trabalho e na humildade. Me incomoda quando vejo os talentosos fazendo só o básico, porque assim é um desperdício. No esporte sempre dá para melhorar. Não são frases de circunstância. Se estamos onde estamos, é preciso pedalar. Vejo gente fazendo isso, estamos tentando fazer algo novo, vejo entusiasmo e vontade. É difícil, eu sei. Às vezes vejo rostos cansados. Mas todos sabem que, se queremos jogar assim, temos um único caminho, que é o do trabalho e de ir forte.





Frattesi disse que faria Milão-Roma a pé. E o senhor?





Eu sou muito direto, com Davide me lembro bem do que dissemos um ao outro quando eu era técnico da seleção. Eu não me sentiria bem comigo mesmo se não tivesse sido direto com ele. As características dele todos conhecemos, por um período ele tinha se perdido e talvez se acomodado um pouco. Depois eu vim para cá, nos falamos, eu o incentivei a fazer a escolha, para ele não era obrigatório vir para cá. Faço isso com todos os jogadores, sempre tive uma relação muito bonita com eles. Eu posso ter um problema, mas no dia seguinte para mim já acabou tudo. Muitas vezes disseram que eu sou alguém que briga com jogadores e presidentes. Não guardo rancor, pelo contrário, se vejo que há honestidade e inteligência, gosto do confronto. Tenho um defeito: quero que, quando se entra em campo, as coisas sejam feitas como devem ser. Depois, se alguém está cansado, prefiro não vê-lo em campo: ele me diz e eu dou descanso, prefiro assim. Dois ou três jogadores rendendo menos estragam um time inteiro. Quem convive comigo entende logo como eu sou.









Em que o senhor insistiu durante a pausa?





Foi fácil, fizemos eles trabalharem forte e depois os fizemos descansar porque forçamos muito, e foi certo deixá-los com as famílias deles, exceto Cancellieri, que aprontou uma grande. Eu dava à equipe esses agradinhos em forma de dias de folga, depois eles voltavam e a gente os massacrava no trabalho.





Prazos do departamento médico?





Foi por isso que organizamos o comunicado, acho que o melhor é que o médico venha e explique a situação. Com Marusic havia a esperança de tê-lo de volta antes, houve pequenos problemas. No restante, estamos no caminho certo, aquele em que precisávamos estar. Cataldi treina com a equipe há 5 ou 6 dias.





Sobre Gudmundsson?





Eu já disse, não sou médico, a ideia é que por 10 a 12 dias ele precise ficar parado com o braço imobilizado.





Na frente, as escolhas dependem das substituições?





Começam os três melhores, depois vemos o que vai acontecer ao longo do jogo.





Sobre Pellegrini, vai falar com o clube?





Ainda temos duas vagas a preencher, o clube sabe o que eu penso.





O senhor fala com o clube sobre a possível chegada de outro jogador livre no caso de o mercado ficar travado em janeiro?





Eu falo todos os dias com o diretor esportivo. Com o presidente falo pouco de futebol. É preciso entender no aspecto humano e no futebolístico, há muitos aspectos. Este é um grupo que trabalha e está bem junto. Que nos acompanha. É preciso ser muito bom para não cometer erros, eu acredito fortemente nisso. Depois depende do que o mercado nos oferece e do que se pode fazer. Mas, no aspecto humano, não podemos errar em nada.





O senhor encontrou o presidente, falou com ele sobre a questão dos torcedores?





Eu não posso falar dos torcedores, fica até cansativo dizer sempre as mesmas coisas. Eu posso fazer pouco, é uma questão entre presidente e torcedores. Quanto menos eu falar, melhor. Depois se tocam em assuntos delicados, qualquer coisa que se diga hoje em dia é instrumentalizada. Para mim, é uma pena jogar em um estádio como o Olímpico sem os torcedores. A partir de agora não vou mais falar sobre isso.







