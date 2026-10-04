Gattuso fala sobre a doença: "15 anos de cortisona, 7 sem álcool. As pessoas ficam na cama"

Gennaro Gattuso, técnico da Lazio, durante sua participação no "Festival dello Sport", que está sendo realizado em Trento, também falou sobre a doença com a qual convive há bastante tempo, destacando o tratamento diário e a batalha que trava há anos.









Gattuso fala sobre a doença autoimune que o atingiu

Gattuso convive com miastenia ocular há anos: "Parei de jogar por causa da doença autoimune que contraí. E já faz quinze anos que tomo cortisona. Em todos esses anos, eu disse que há pessoas que, com a minha doença, ficam na cama por 4/5 meses porque não conseguem se mexer. Aceitei a doença, trabalho nisso. Mas isso me custa, porque tomar cortisona todos os dias não é fácil. Já faz 6/7 anos que não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica. A gente segue em frente até quando Deus nos der força para continuar".