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A Lazio segue voando, isolada na liderança, agora com 35 pontos de 39 possíveis após vencer o Torino fora de casa. Depois da partida, diante das câmeras, chega a hora de Rino Gattuso tirar algumas pedras do sapato.

"Não esqueço o que diziam no início da temporada", afirma o técnico da Lazio, segundo a Gazzetta.it. "Todos diziam que este time não estava à altura e que eu era um incompetente como treinador. E que, portanto, a permanência na primeira divisão era o único objetivo possível. Mas estamos aí. Trabalhamos duro e criamos uma mentalidade que nos levou a fazer o que estamos fazendo. Isso não significa, porém, que não devamos continuar humildes. Pensamos em um jogo de cada vez e não olhamos para a tabela."

"Tenho muito orgulho da atuação que tivemos contra o Torino", acrescenta Gattuso. "Não era um jogo fácil. Enfrentamos a partida com coragem, sem recuar um milímetro. Gostei muito do time. Faltavam jogadores importantes, mas eu estava tranquilo, porque sei o quanto todos os jogadores à minha disposição trabalham com seriedade. Agora vamos continuar assim, tentando jogar sempre desse jeito."

E, por fim: "Sei que, em Roma, todos já começam a pensar no clássico, mas precisamos estar concentrados apenas na Atalanta. Teremos o público de volta, o que é maravilhoso, mas também veremos como o time vai reagir a essa nova situação. Sarri? É justo que seja aplaudido pelo que fez na Lazio. Eu também vou aplaudi-lo."

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Davide Frattesi concorda com Gattuso. Um dos destaques da Lazio, líder do campeonato, ele diz: "Acabei de postar o 'cachorro da permanência'. Tenho que fazer isso logo, senão todo mundo me manda mensagem. Não imaginávamos estar a -5 da permanência já em novembro. Supera as expectativas mais otimistas, sobretudo pensando no jogo contra o Mantova (pela Copa da Itália, em agosto, nota da redação). Nós nos recuperamos, e as vitórias ajudam a trabalhar bem, dão entusiasmo. Não queremos parar."