O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, falou à Sky Sport após a vitória por 4 a 0 sobre o Slovan Bratislava na Champions League:





Gasperini, parabéns por essa bela vitória.

"Obrigado, boa noite a todos."

Antes de tudo, a notícia de que Pellegrini saiu por um problema muscular. Amanhã, claro, daremos mais detalhes sobre isso. São jogos que, no fim, parecem fáceis, mas não há nada fácil na Champions. Hoje, controle total, muitas chances, nenhum risco. O time está bem.

"Sim, sem dúvida. É um time confiante, que está bem. Só não pode ficar satisfeito demais consigo mesmo, não é? Precisa sempre fazer o essencial, jogar com regularidade e, em certas noites como a de hoje, pode até se dar ao luxo de ser um pouco mais preciso."





Os pontos positivos depois da derrota para o Real: primeiro, a capacidade de reação do time. Não ficou pensando demais naqueles sete minutos, mas reagiu imediatamente. E também o fato de ter tornado o rodízio uma prática regular. Seis, sete mudanças, mas os princípios continuam muito presentes no grupo. Em 180 minutos, essas não são respostas pequenas, certo?

"Não, não, são respostas importantíssimas, porque o calendário é esse. Precisamos que todos, quando entrarem em campo, estejam à altura do que a Roma exige. Essas respostas são importantes porque nos permitem seguir em frente com confiança e ampliar o grupo de possíveis titulares, incluindo um pouco todo mundo."





Sobre os próximos jogos contra o PSG e o Manchester United.

"Sim, a única coisa que me preocupa um pouco é que, toda vez que jogamos esse tipo de partida, corremos o risco de perder um jogador. Agora recuperamos Cristante, mas perdemos Pellegrini. Em alguns setores, estamos realmente com poucas opções. Esse é o único perigo desses jogos. De resto, são partidas aguardadas, excepcionais. Para mim, são um teste incrível. Mas, independentemente do resultado, sempre saímos dessas partidas com mais informações e com a possibilidade de evoluir. A Champions é extraordinária nesse sentido, e vamos encarar esses dois jogos com esse espírito."





A atitude do time nesses dois últimos jogos foi realmente surpreendente, na minha opinião, pelo menos para mim, porque havia a possibilidade, depois daquela belíssima partida, que é como chamo o jogo contra o Real Madrid... Mas a resposta de quase todo o elenco foi incrível. Isso mostra uma enorme capacidade sua, porque dava até para pensar que o time poderia subestimar esta partida. Em vez disso, os jogadores entraram a todo vapor, com uma agressividade realmente emocionante. É realmente um belo time, professor.

"Obrigado, obrigado. Mas era importante para nós fazer uma partida séria logo de cara, em parte pela necessidade dos três pontos, em parte porque não há times fáceis de enfrentar na Champions. Se não há no campeonato, imagine na Champions. Sem dúvida, fomos muito bem pela maneira como encaramos o jogo. Devo dizer que também estamos alternando bastante os jogadores de uma partida para outra, e isso permite que a maioria deles mantenha um bom nível de disposição física. Enfim, pelo menos evita que tenhamos muitas desculpas relacionadas ao cansaço, algo que, sinceramente, acho um pouco exagerado neste momento. Mas, ao disputar esse tipo de jogo, você também ganha ritmo e melhora sua condição. Tenho alguns jogadores que, neste momento, estão sinceramente bem e, enquanto estiverem assim, é justo colocá-los para jogar."



