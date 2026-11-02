Gasperini: Não se pode subestimar a força do Manchester United, e Carrick não se parece comigo

Gian Piero Gasperini, treinador da Roma, afirmou que sua equipe vai encarar o Manchester United como se estivesse em sua melhor fase, apesar dos resultados em queda que o time inglês vem apresentando.

Gasperini também admitiu que sua equipe sofre com a falta de opções no meio-campo, antes do aguardado confronto contra o Manchester United, amanhã, terça-feira, no estádio Old Trafford, pela Liga dos Campeões da Europa.

De acordo com o jornal italiano "Corriere dello Sport", Gasperini falou durante a coletiva de imprensa que realizou em Manchester antes da partida, com a Roma entrando no confronto com a moral elevada, após conquistar uma grande vitória sobre a Udinese por 5 a 2, no último sábado, subindo para a terceira posição, a apenas um ponto da liderança.

Por outro lado, o Manchester United perdeu para o Chelsea por dois a zero no mesmo dia, o que aumentou a pressão sobre seu técnico Michael Carrick.

Próximas partidas MUN Liga dos Campeões 15:00 ROM

Gasperini declarou: "Eles estão passando por um momento difícil em termos de resultados no Campeonato, mas não podemos nos permitir ficar distraídos por isso. O Manchester United continua sendo um time forte, e conta com jogadores de nível excepcional, além de o clima em seu estádio ser empolgante e difícil. Estamos nos preparando para a partida como se fôssemos enfrentar a melhor versão do Manchester United".

Ao ser questionado se o estádio Old Trafford merece o título de "Teatro dos Sonhos", respondeu: "Todos têm o direito de sonhar. Tento fazer com que meus sonhos possam se realizar em breve, a começar por amanhã, neste estádio maravilhoso e de fama mundial. Espero que isso aconteça".

Gasperini não conta com Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e Manu Koné, enquanto o time recorreu a alguns jogadores da equipe de base durante o fim de semana para completar o elenco.

O treinador da Roma explicou: "Sentimos falta de Pellegrini, Dybala e Koné em posições próximas, e por isso tentamos nos adaptar à situação em alguns momentos. Temos Castro como opção reserva, ao lado de Mailan, mas estamos sofrendo com a falta de opções no meio-campo. Espero que seja apenas uma fase passageira".

E acrescentou: "Disputamos as últimas sete partidas em condições extremamente difíceis, mas sempre tivemos jogadores bem preparados, que conseguiram se recuperar rapidamente. Quanto ao Mura, ele está bem, e os 17 jogadores que temos à disposição estão todos prontos. Esperamos recuperar todos os jogadores após a data Fifa, mas esta semana representa um desafio difícil".

Gasperini também elogiou os jogadores das pontas de sua equipe, dizendo: "Lolli? Wesley também vem apresentando níveis muito bons nessa posição. Era necessário que Molina tivesse a oportunidade de jogar, e Rensch também teve uma atuação muito boa. Essa posição consome muito da energia deles, pois percorrem grandes distâncias graças aos seus arranques e velocidade".

Sobre o quão difícil é alcançar o desempenho perfeito, disse: "A perfeição não existe, seja para os grandes times, seja para nós. Nossa força está em sempre tentarmos evoluir. Conhecemos nossas possibilidades e nossas características, mas também sabemos da nossa capacidade de apresentar um desempenho melhor em algumas situações".

Ao comentar sobre a fase difícil pela qual passa Michael Carrick, e se ela se assemelha à sua breve experiência com a Inter de Milão em 2011, Gasperini disse: "Cada caso é diferente do outro. Não conheço os detalhes da situação do Manchester United especificamente, mas sei que ele tem jogadores fortes. Você pode passar por um período de sofrimento, mas depois consegue recuperar seu equilíbrio e arrancar novamente. Espero que isso aconteça a partir de depois de amanhã!".

E sobre a comparação entre sua situação atual e sua experiência com a Inter de Milão, acrescentou: "Não fiquei lá por muito tempo, já que disputei apenas três partidas, e por isso não vejo motivo para comparação".