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Gary Neville provocou um debate sobre transferências ao afirmar que Erling Haaland deixará o Manchester City pelo Real Madrid em breve. O ex-defensor do Manchester United também projetou uma reformulação do ataque no Santiago Bernabéu que poderia resultar na saída de uma das maiores estrelas do clube espanhol.

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Neville faz previsão ousada sobre Haaland

Neville acredita que o destino de Haaland é o Real Madrid. Em participação no podcast The Overlap, o ex-jogador de 51 anos se disse absolutamente convicto de que o atacante do City trocará o Etihad Stadium pela capital espanhola dentro de um ano e meio. Neville sugeriu que a transferência poderia acontecer já ao fim da temporada atual.

Um novo ataque toma forma no Bernabéu

Neville não se limitou a prever a ida de Haaland para a Espanha: ele detalhou como o atacante se encaixaria no ataque do Real Madrid ao lado de Kylian Mbappé. Para o comentarista, a chegada do jogador do City provocaria a saída de Vinicius Junior do clube.

"Tenho absoluta certeza de que Erling Haaland será jogador do Real Madrid em, no máximo, 18 meses, talvez ao fim da temporada", declarou Neville. "Acho que Vinicius deixará o Real Madrid, Mbappé passará a jogar pela ponta esquerda e Haaland será o centroavante do Real Madrid."

Interesse do Real Madrid e possíveis sanções ao City

Haaland tem contrato com o City até 2034. O atacante, que atualmente trava uma disputa judicial com um eletricista polonês, já foi associado ao clube espanhol. Sua contratação foi a principal promessa de campanha de Enrique Riquelme na eleição para a presidência do Real Madrid, vencida por Florentino Perez.

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O pai do atacante, Alfie Haaland, também já reconheceu publicamente o poder de atração do Bernabéu. "Erling está feliz no City, tem um contrato longo... mas qualquer jogador quer jogar no Real Madrid", afirmou.

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Por enquanto, porém, Haaland não demonstrou publicamente receio de um possível rebaixamento caso o City seja punido por irregularidades financeiras. "Assinei um contrato de nove anos e meio", declarou o atacante.

O que pode acontecer agora no Etihad?

Apesar da posição pública de Haaland, o desfecho do processo financeiro do City terá grande peso sobre o futuro do elenco. Uma punição severa poderia acelerar a saída de jogadores de destaque do Etihad Stadium.