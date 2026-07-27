Eric García, defensor do Barcelona, revelou que o golo marcado pelo seu companheiro Ferran Torres na final do Mundial não foi obra do acaso, elogiando o trabalho mental que ambos os jogadores desenvolveram para chegar ao topo do futebol e conquistar o título mundial.

Eric García (25 anos) foi um dos 8 jogadores do Barcelona que se sagraram campeões do Mundial.

O defensor do Barcelona desfruta atualmente de umas merecidas férias, tendo sido convidado da rádio "Cadena COPE" para falar sobre o seu sucesso com a seleção, além de ter demonstrado a sua ambição relativamente à próxima temporada com o Barcelona.

O defensor do Barcelona admitiu ter ficado tocado pela dimensão do carinho que os jogadores receberam durante as celebrações, e fez questão de elogiar o seu companheiro Ferran Torres, autor do golo na partida final.

Quando questionado sobre o especialista em psicologia com quem trabalha juntamente com Torres, García não hesitou em destacar o trabalho mental que ambos realizaram para chegar ao topo e conquistar o Mundial.

Disse García: "Para o bem ou para o mal, posso colocar-me a mim e ao Ferran nessa categoria, porque estamos habituados a tudo. O nosso trabalho é jogar futebol, e acredito que isso é um privilégio. Sempre disse que as coisas podem correr melhor ou pior, mas é preciso estar sempre presente e na posição certa. E, no fim, não é por acaso que foi ele a marcar o golo que nos deu o Mundial nesta situação".

García explicou também como viveu a sua primeira participação num Mundial, que aconteceu durante a partida final, afirmando: "Estive preparado durante todo este mês, à espera de que a oportunidade surgisse a qualquer momento, e vejam, no fim ela chegou na partida final. E conseguimos vencê-la, que era o objetivo de todos. Estávamos todos ali para contribuir, quer chegasse ou não a nossa vez de jogar. E dizia sempre ao treinador que estava preparado para qualquer coisa que me pedisse".

O jogador do Barcelona admitiu que houve um momento em que a equipa começou a sentir que era possível vencer o Mundial, afirmando: "Isso aconteceu após a expulsão do Enzo, e no momento em que tiraram o Julián e colocaram um defensor adicional".

Depois de ter acrescentado o Mundial ao seu recheado palmarés, García sabe que o próximo objetivo na sua carreira é conquistar a Liga dos Campeões com o Barcelona.

A estrela do Barça comentou o assunto, dizendo: "Sim, sim. Obviamente não me posso queixar do palmarés que tenho até hoje. Todos os jogadores querem vencer e conquistar títulos, e é por isso que estamos aqui".

Eric García confirmou ainda que regressará aos treinos do Barcelona no próximo dia 12 de agosto.