Gana intensifica oficialmente a pressão após a crise de Partey: o Canadá ultrapassou todos os limites

Em uma grave escalada diplomática, o governo ganês classificou hoje, sábado, a decisão das autoridades canadenses de recusar a concessão de visto de entrada ao jogador internacional Thomas Partey como “arrogante e extremamente injusta”, o que o impede de participar da partida decisiva da seleção de seu país contra o Panamá, na terça-feira, em Toronto, no âmbito das disputas do Grupo 8 das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Gana enviou uma nota de protesto oficial ao seu homólogo canadense exigindo a revogação imediata da medida.

De acordo com um comunicado oficial divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da Gana, neste sábado, o Departamento de Imigração do Canadá recusou o pedido de visto com base em processos criminais pendentes contra o meio-campista no Reino Unido, os quais “não resultaram em nenhuma condenação ou sentença judicial de condenação”, em uma decisão que Acra considerou uma violação flagrante do princípio da presunção de inocência, reconhecido internacionalmente.

A posição oficial da Gana

O Ministério das Relações Exteriores da Gana reiterou em seu comunicado o princípio da presunção de inocência, criticando duramente as autoridades de Ottawa por se basearem em acusações não comprovadas judicialmente para impedir que o jogador dos “Estrelas Negras” de participar de uma partida oficial no maior torneio esportivo do mundo, considerando que a decisão carece de base jurídica sólida e contraria os princípios fundamentais da justiça.

A ação diplomática

O documento oficial afirma: “O governo de Gana está determinado a explorar e esgotar todos os recursos diplomáticos, jurídicos e administrativos disponíveis nos termos da legislação canadense e internacional para garantir a análise completa e justa de todas as questões jurídicas e factuais relevantes, de acordo com as devidas formalidades legais”, em uma clara indicação de que Acra não aceitará o status quo e buscará escalar a questão em todos os níveis diplomáticos e jurídicos.

Paralelamente ao comunicado oficial, o ministro das Relações Exteriores de Gana, Samuel Okudzito Ablakou, iniciou esforços diplomáticos urgentes, enviando uma nota de protesto oficial ao Ministério das Relações Exteriores do Canadá exigindo a revogação imediata da medida, afirmando que a decisão representa um precedente grave que pode afetar a credibilidade das garantias oferecidas pelos países anfitriões da Copa do Mundo quanto à liberdade de circulação e acesso dos participantes oficialmente credenciados.

Barty, de 32 anos, atualmente jogador do clube espanhol Villarreal, foi acusado de sete crimes de estupro e um de agressão sexual relacionados a supostos eventos ocorridos entre 2020 e 2022 no Reino Unido, No entanto, ele alegou total inocência em relação a todas as acusações, e atualmente aguarda a data do julgamento, que ainda não foi marcada, não tendo sido proferida nenhuma condenação judicial contra ele até o momento.