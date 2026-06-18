Gana em êxtase após gol da vitória aos 95 minutos contra o forte Panamá

Gana conseguiu, no último minuto, vencer sua primeira partida na Copa do Mundo. As Estrelas Negras passaram por grandes dificuldades durante grande parte do jogo contra o Panamá, que jogou melhor, e pareciam ter que se contentar com um empate em 0 a 0. Aos 95 minutos, um contra-ataque de última hora garantiu os três pontos para Gana: 1 a 0. Caleb Yirenkyi marcou o gol e causou euforia entre os torcedores que viajaram para Toronto. O Gana agora tem, assim como a Inglaterra, três pontos no Grupo L; Panamá e Croácia, zero.
A primeira grande chance veio do Panamá, após um ataque rápido pela direita. Michael Murillo, jogador do Besiktas, cruzou com precisão para Cecilio Waterman, que desviou a bola com habilidade para o canto oposto, obrigando o goleiro Lawrence Ati Zigi a fazer uma defesa espetacular.
O momento de perigo seguinte também foi do Panamá. Ati Zigi chegou a tempo de afastar com os punhos um cruzamento perigoso, mas viu a bola rebater nos pés de Jiovany Ramos. O zagueiro tentou a sorte e chutou por cima do gol ganês.
O Panamá foi claramente a equipe superior em Toronto, onde continuou buscando ansiosamente por oportunidades. Ati Zigi se destacou com várias interceptações excelentes e levou Gana a um empate em 0 a 0 no intervalo, mas teve que ser substituído por Benjamin Asare devido a uma lesão.
Gana, que contou com grandes nomes como Antoine Semenyo, Ernest Nuamah e Kamaldeen Sulemana no time titular, entrou melhor no jogo após o intervalo. Isso rapidamente gerou uma chance para Jonas Adjetey, cuja cabeçada não foi direcionada com precisão suficiente para o canto para superar o goleiro Orlando Mosquera.
A boa fase do Gana durou pouco. O Panamá retomou a iniciativa e tentou, sem sucesso, com chutes de Christian Martínez, Cesar Blackman e Ramos. Enquanto isso, o Gana não conseguiu ir muito além de uma cabeçada de Adjetey, uma das poucas jogadas de destaque da equipe do técnico Carlos Queiroz.
Já bem no final do tempo de acréscimo, Gana de repente conseguiu marcar. Semenyo se manteve em pé com habilidade e passou a bola para Brandon Thomas-Asante, que habilmente passou pelo adversário e teve todo o espaço para cruzar. Seu cruzamento foi aproveitado por Yirenkyi na segunda trave: 1 a 0.