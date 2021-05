Galo e América voltam a decidir o Mineiro após cinco anos

Atlético-MG eliminou a Tombense na semifinal e o Coelho, de Lisca, bateu o Cruzeiro para garantir sua vaga na finalíssima

Donos de melhores campanhas na fase classificatória, Atlético-MG e América-MG confirmaram, neste fim de semana, a classificação para a final do Campeonato Mineiro 2021. Os dois times vão reeditar a decisão de 2016, última vez que estiveram frente a frente nos duelos decisivos do Estadual. Na oportunidade, o Coelho, na época comandado por Givanildo Oliveira, se sagrou campeão em cima do Galo. Após cinco anos, o América-MG reaparece na final do campeonato e terá que vencer pelo menos um dos dois jogos para levantar a taça. O Atlético-MG, dono da melhor campanha na primeira fase, leva vantagem de dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo número de gols.

Nas semifinais, o Galo eliminou o Tombense, representante da Zona da Mata mineira. Vitoria de 3 a 0 no jogo de ida e empate 1 a 1 no duelo de volta. Já o Coelho saiu vitorioso nas duas partidas diante do Cruzeiro: 2 a 1 e 3 a 1.

Os dois jogos finais do Mineiro 2021 serão disputados nos próximos finais de semana. A Federação Mineira deverá confirmar oficialmente: jogo de ida, domingo, dia 16, às 16h, na Arena Independência. E jogo de volta, dia 22, sábado, às 16h30, no Mineirão.

Atlético-MG tem recorde nacional de finais seguidas

O Atlético-MG ampliou a sequência de finais consecutivas no Estadual. São 15 vezes seguidas, um recorde nacional, ou seja, nenhum outro clube no país, nesse período, conseguiu essa marca. Desde 2007, o time alvinegro disputa todas as decisões do Campeonato Mineiro, com sete títulos. Esse ano, o clube tenta o bicampeonato, já que, na última edição do torneio levantou a taça após derrotar o Tombense por duas vezes nos jogos decisivos.

O Atlético-MG é o maior vencedor do Campeonato Mineiro com 45 títulos conquistados. O Cruzeiro, principal rival, vem em segundo lugar com 38 troféus.

Cruzeiro fora da final pelo segundo ano consecutivo

Com a eliminação na semifinal para o América-MG, o Cruzeiro está fora da final do Campeonato Mineiro pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a Raposa sequer se classificou entre os quatro primeiros colocados. Agora, o time comandado pelo técnico Felipe Conceição teve um início de torneio com tropeços, mas, depois conseguiu emplacar uma sequência de vitórias, inclusive no clássico diante do Atlético-MG, por 1 a 0, e terminou a primeira fase na terceira colocação.

No jogo de ida da semifinal contra o América chegou a ficar a frente do placar, no entanto, no fim do jogo sofreu a virada. Nesse domingo, o Cruzeiro precisava vencer o adversário por dois ou mais gols de diferença, porém, novamente saiu de campo derrotado por 3 a 1.

Após os escândalos financeiros praticados pela diretoria do clube, em 2019, ano que o time celeste foi rebaixado à Série B, a situação econômica do Cruzeiro é complicada e a dificuldade reflete dentro das quatro linhas. O clube mineiro, maior vencedor da Copa do Brasil, fracassou em 2020 e se manteve na segunda divisão do futebol brasileiro.

Agora, fora da decisão do Estadual, a Raposa terá duas semanas para se preparar antes do início da Série B. Voltar à elite do Brasileirão é o principal objetivo do time no ano de seu centenário.