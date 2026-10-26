Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-ITA-UDINESE-MILANAFP
Traduzido por

Galliani é registrado como dirigente acompanhante do Enotria 1908

Adriano Galliani se registrou oficialmente como dirigente acompanhante do Enotria 1908, um clube amador de Milão. A informação foi obtida pela ANSA. Trata-se de uma formalidade necessária para a candidatura do ex-diretor executivo do Milan e do Monza à presidência da FIGC.

Enquanto isso, há expectativa para a reunião informal marcada para amanhã entre os clubes indecisos da Serie A. Cerca de dez clubes estão diante de uma escolha: apoiar novamente Giovanni Malagò ou optar pelo senador do Forza Italia

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google