Galliani é registrado como dirigente acompanhante do Enotria 1908

Adriano Galliani se registrou oficialmente como dirigente acompanhante do Enotria 1908, um clube amador de Milão. A informação foi obtida pela ANSA. Trata-se de uma formalidade necessária para a candidatura do ex-diretor executivo do Milan e do Monza à presidência da FIGC.



Enquanto isso, há expectativa para a reunião informal marcada para amanhã entre os clubes indecisos da Serie A. Cerca de dez clubes estão diante de uma escolha: apoiar novamente Giovanni Malagò ou optar pelo senador do Forza Italia