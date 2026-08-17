Galli rebate Maldini: "Ele nunca se ocupou de verdade das categorias de base"

A frase de Paolo Maldini sobre as categorias de base do Milan não passou despercebida por Filippo Galli. Na entrevista concedida ao Corriere della Sera , o ex-capitão do Milan havia apontado justamente a experiência dos filhos Christian e Daniel como exemplo dos problemas do futebol italiano: "Nas categorias de base do Milan se fala apenas de tática; se um garoto tem talento, é um problema".









Palavras que dizem respeito diretamente a Galli, responsável pelas categorias de base do Milan de 2009 a 2018 e por anos companheiro de Maldini no clube. No blog "La complessità del calcio" o ex-zagueiro respondeu: "Essas afirmações me dizem respeito diretamente", esclarecendo que aquele percurso foi construído por todo um grupo de trabalho e também por meio de uma colaboração com a Università Cattolica.

















O ponto central diz respeito justamente a Daniel Maldini. Galli lembra que o filho de Paolo, hoje no Cagliari, passou pelas categorias de base em uma fase de maturação física mais lenta em relação aos companheiros de idade. Uma condição que poderia tê-lo prejudicado se o objetivo fosse apenas vencer de imediato. O Milan, sustenta Galli, optou por esperá-lo: "O talento era reconhecido, protegido e acompanhado".





"Não consigo explicar como a mesma lição, aplicada a uma base, pode se transformar de repente em ‘tática demais’. Maldini nunca se ocupou verdadeiramente das categorias de base".