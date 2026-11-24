Galatasaray x Aston Villa: prévia do jogo pela Champions League
O Aston Villa viaja a Istambul na terça-feira para enfrentar o Galatasaray no Rams Global Stadyumu, em partida da fase de liga da Champions League. O jogo começa às 13h45 EST e às 17h45 GMT.
Galatasaray será um teste difícil para o Villa em má fase
O campeão turco chega em boa fase. O time de Okan Buruk venceu o Samsunspor por 2 a 1 no sábado e ganhou seus últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo uma vitória por 2 a 0 sobre o VfB Stuttgart na Champions League. Também venceu seis partidas consecutivas no campeonato nacional. Ainda assim, ocupa apenas a 18ª posição na fase de liga, embora esteja três pontos atrás do Villa, sexto colocado. Com Victor Osimhen e Rafa Leao lesionados, Aleksey Batrakov será o jogador a observar. Ele marcou quatro gols na Champions League nesta temporada, três deles no RAMS Park.
Villa atravessa um momento difícil
O Villa chega com menos embalo. O time de Unai Emery empatou por 0 a 0 com o Sunderland no sábado e ocupa a décima posição na Premier League. Já a derrota por 3 a 0 para o Barcelona no início do mês o deixou com terreno a recuperar na Europa. Ao todo, a equipe de Emery não vence há cinco jogos. Precisa, porém, voltar a marcar, depois de passar em branco em três de suas últimas cinco partidas em todas as competições.
Estatísticas e notícias sobre lesões
- Rafael Leao, Victor Osimhen e Roland Sallai estão lesionados e desfalcam os mandantes.
- O Galatasaray abriu o placar nos quatro jogos que disputou na fase de liga da Champions League nesta temporada.
- As últimas dez partidas do Aston Villa na Champions League tiveram média de 4,1 gols por jogo.
- Times ingleses não venceram em nove de suas últimas dez visitas ao Galatasaray: seis derrotas e três empates.
Prováveis escalações
Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Singo, Sanchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Lemina; Akgun, Batrakov, Yilmaz; Gul.
Aston Villa (4-2-3-1): Suzuki; Bogarde, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendia, Manzambi; Jackson.