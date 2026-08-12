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Osimhen GalatasarayGetty
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Galatasaray estaria negociando com interessado por Victor Osimhen e define limite para mega transferência

Campeonato Turco
Mercado da bola
Galatasaray x Corum FK
Galatasaray
Corum FK
V. Osimhen

Enquanto a Süper Lig segue polindo sua imagem, mas também seu potencial esportivo, com grandes estrelas, um jogador de alto nível talvez esteja prestes a se despedir.

O principal clube saudita Al Hilal consultou o Galatasaray sobre Osimhen, segundo informações do especialista em transferências Sacha Tavolieri. De acordo com a reportagem, o recordista de títulos da Turquia estaria disposto a liberar seu artilheiro nigeriano por 65 milhões de euros.

No entanto, ainda seria preciso cumprir inicialmente duas condições: o Al Hilal teria primeiro de tornar a transferência atraente para Osimhen, além de a lenda do ataque do Real Madrid Karim Benzema provavelmente ter de abrir espaço no clube 19 vezes campeão.

O ex-jogador do Wolfsburg Osimhen só havia se transferido em definitivo da SSC Napoli para Istambul no verão de 2025, depois de ter se desentendido com os italianos e, em seguida, convencido por empréstimo na Turquia.

Recentemente, grandes estrelas internacionais seguiram os passos de Osimhen rumo à Süper Lig. Mohamed Salah se juntou ao Trabzonspor após sua saída do Liverpool, enquanto o rival do Galatasaray Fenerbahçe anunciou na quarta-feira a contratação de Romelu Lukaku, vindo do Napoli.

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