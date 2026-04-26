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Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Trendyol Süper LigGetty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Galatasaray desferiu um golpe devastador no Fenerbahçe: a disputa pelo título turco está praticamente decidida

Galatasaray x Fenerbahçe
Galatasaray
Fenerbahçe
Campeonato Turco

É muito provável que o Galatasaray conquiste o título da Süper Lig turca também nesta temporada. No domingo, o Cim Bom venceu o clássico contra o Fenerbahçe por 3 a 0, o que dá ao líder uma vantagem de sete pontos sobre seu rival. O Trabzonspor ainda pode chegar a seis pontos do Galatasaray nesta rodada, mas, faltando três partidas para o fim, o título parece estar fora de alcance também para eles.

O Fenerbahçe, onde Jayden Oosterwolde foi titular e Anthony Musaba entraria como reserva, teve uma chance gigantesca aos 15 minutos de reduzir virtualmente a diferença para o Galatasaray a apenas um ponto. Anderson Talisca, porém, falhou na cobrança de pênalti, chutando para fora.

Essa falha acabou sendo um ponto de virada na partida. O jogo foi aberto por Victor Osimhen a cinco minutos do fim do primeiro tempo. O craque nigeriano recebeu a bola de Mario Lemina e finalizou com o joelho, passando por Ederson.

Nos primeiros quinze minutos do segundo tempo, Lucas Torreira parecia ter marcado o 2 a 0 para o Galatasaray, mas o uruguaio viu sua comemoração ser estragada por um impedimento. Poucos minutos depois, Ederson prejudicou sua equipe ao não seguir as instruções do árbitro durante um pênalti a favor do Galatasaray.

Ederson recebeu então seu segundo cartão amarelo na partida e ficou furioso. O brasileiro esbarrou o rosto no do árbitro e bateu na tela do VAR ao sair de campo.

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O substituto de Ederson, Mert Günok, não teve chances no pênalti de Baris Alper Yilmaz, que disputava sua 200ª partida pelo Galatasaray e foi homenageado antes do jogo: 2 a 0.

Nos minutos finais, Torreira ainda jogou sal na ferida do Fenerbahçe. Günok soltou a bola de forma desastrada em um escanteio cobrado pelo substituto Noa Lang, e Torreira aproveitou ao máximo: 3 a 0.

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