Galatasaray começa muito bem contra o Stuttgart e volta a vencer na Liga dos Campeões

O Galatasaray voltou a vencer na fase de grupos da Liga dos Campeões nesta terça-feira. Duas semanas depois da vitória por 4 a 2 sobre o Lille OSC, fora de casa, o clube turco derrotou o VfB Stuttgart por 2 a 0 em seus domínios. Um início arrasador foi a base da vitória.

O Stuttgart deu o primeiro aviso logo cedo, quando Jamie Leweling acertou a trave com um chute forte. O Galatasaray, porém, não se abalou e abriu o placar com Alexey Batrakov, que mandou a bola no ângulo direito. Em pouco tempo, o placar já marcava 2 a 0. Davinson Sánchez serviu Batrakov, que viu seu chute passar entre as pernas do goleiro Fabian Bredlow antes de entrar no gol.

O próprio Bredlow impediu Batrakov de completar o hat-trick na metade do primeiro tempo. Chris Führich chegou perto de diminuir a diferença pouco antes do intervalo, mas o Stuttgart não conseguiu ir para o vestiário com um gol marcado em Istambul. Enquanto isso, os torcedores do Galatasaray estavam muito satisfeitos com a vantagem de 2 a 0.

O Stuttgart não desistiu e passou a atacar com frequência após o intervalo. O Galatasaray defendeu com determinação e estava decidido a não deixar a partida ficar mais disputada em casa. Ao mesmo tempo, o time mandante buscava explorar os espaços atrás da defesa alemã.

A vitória do Galatasaray ficou mais próxima quando o goleiro Ugurcan Cakır fez belas defesas em chutes de Führich e Deniz Undav. A partida parecia que ficaria mais disputada quando Undav acertou o travessão de perto e, na sequência, Führich colocou a bola no canto. Undav, porém, estava impedido em sua tentativa, e o gol que deixaria o placar em 2 a 1 foi anulado.

Ramon Hendriks recebeu cartão amarelo na reta final por uma entrada dura. O tempo corria contra o Stuttgart, enquanto crescia no Galatasaray a confiança em mais uma vitória na Liga dos Campeões. Ela veio para a equipe do técnico Okan Buruk.

O Galatasaray sobe para a 14ª posição na Liga dos Campeões. A campanha europeia continua em 24 de novembro, contra o Aston Villa, vencedor da Liga Europa, em Istambul.