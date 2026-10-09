O Galatasaray conseguiu arrancar três pontos nos acréscimos contra o Kasimpasa. No intervalo, não havia qualquer problema, e a equipe vencia com justiça por 1 a 0 graças a Abdülkerim Bardakci. Depois do intervalo, tudo parecia desandar quando Lucas Torreira recebeu cartão vermelho, e o empate de Jesuran Rak-Sakyi se tornou realidade logo em seguida. Aos 90 minutos, Baris Alper Yilmaz ainda assim garantiu a explosão total de alívio no Galatasaray com dez jogadores. Mario Lemina colocou a cereja no bolo nos acréscimos: 3 a 1.

No Galatasaray, o atacante estrela Osimhen começou no banco. O nigeriano foi substituído no comando de ataque por Deniz Gül. Leroy Sané também começou como reserva, enquanto, entre outros, Rafael Leão e o ex-Ajax Davinson Sánchez apareceram na formação inicial.

O Galatasaray dominou o primeiro tempo, criou as chances necessárias e cedeu muito pouco atrás. O Kasimpasa parecia, então, ir para o intervalo com o 0 a 0 no placar, quando ainda assim saiu o 1 a 0. Abdülkerim marcou de cabeça após cruzamento preciso de Aleksey Batrakov.

Não muito depois desse gol de abertura, o Galatasaray teve de seguir com dez homens, depois que Torreira derrubou um jogador que saía em direção ao gol e foi mandado para fora com cartão vermelho direto.

Lemina e Eren Elmali foram colocados imediatamente em campo pelo Galatasaray para arrumar o sistema defensivo, mas apenas um minuto depois o empate já estava no placar.

Um escanteio de Kerim Demirbay inicialmente não deu em nada, até que a bola rebatida caiu de repente nos pés de Rak-Sakyi. O ganês finalizou com um chute alto: 1 a 1.

A perda de pontos estava se desenhando, mas, aos 90 minutos, Baris ainda assim recolocou a equipe em vantagem. O atacante aproveitou a bola após uma defesa lamentável do Kasimpasa e bateu de pé esquerdo para marcar: 2 a 1. O reserva Lemina fez até o 3 a 1 já bem dentro dos acréscimos.

Graças à vitória conquistada com muito esforço, o Galatasaray lidera com 16 pontos, embora o Amedspor possa voltar a ultrapassar a equipe de Istambul se vencer o Gençlerbirligi no sábado.







