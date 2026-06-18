"Gakpo, Summerville e Malen não ficam atrás de Gyökeres e Isak"

A seleção holandesa disputará, no dia 20 de junho, sua segunda partida da fase de grupos na Copa do Mundo. A Suécia, sua adversária, teve um excelente início no Grupo F na segunda-feira, com uma vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia, em grande parte graças aos seus atacantes de ponta Viktor Gyökeres e Alexander Isak. Segundo Gianni Zuiverloon, do podcast Building Bridges, os atacantes da Seleção Holandesa não ficam atrás dessas estrelas da Premier League.

Enquanto a seleção holandesa não conseguiu vencer o Japão (2 a 2), a Suécia teve, portanto, um início fenomenal. O técnico Graham Potter optou por escalar Isak e Gyökeres na dupla de ataque e certamente não se arrependeu da escolha.

O atacante do Liverpool, Isak, marcou um gol e deu duas assistências, enquanto o atacante do Arsenal, Gyökeres, marcou uma vez e registrou uma assistência. Com isso, eles mais uma vez confirmaram seu status de grandes atacantes internacionais, algo que, segundo muitos, a Seleção Holandesa não possui.

“Acho que os jogadores da Seleção Holandesa talvez tenham tanta qualidade quanto eles. No ataque, sim”, diz o ex-jogador do Feyenoord Zuiverloon em conversa com o apresentador Bas van Veenendaal. “Só que é preciso colocá-los em campo com a orientação certa.”

“E a orientação na seleção sueca é: ‘divirtam-se. Aproveitem e façam o que sabem fazer’. E acho que, se fizessem o mesmo com a seleção holandesa... Não acho que Gakpo, Summerville e Malen fiquem atrás dos outros jogadores da Suécia.”

“Só que a mentalidade com que eles entram em campo é diferente. Acho que o Memphis ainda é um atacante muito bom, e que o Malen está em excelente forma. Só que é preciso usá-lo da maneira certa.”

“E ainda tem o Brobbey, que não podemos esquecer de jeito nenhum. São jogadores de outro tipo, digamos assim. Mas não acho que fiquem atrás”, afirmou Zuiverloon.

Aliás, a Seleção Holandesa também está atenta a Yasin Ayari. O meio-campista do Brighton & Hove Albion também fez uma excelente partida e marcou dois belos gols de longa distância contra sua terra natal, a Tunísia.