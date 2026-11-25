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Apesar de ter marcado um gol e contribuído para a vitória expressiva do Barcelona sobre o Sabah, Gabriel Jesus deu declarações sinceras após a partida, bem distantes do tom de comemoração. O atacante revelou seus verdadeiros sentimentos e falou da dificuldade de seu papel como reserva à espera de uma chance num time cheio de estrelas.

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O Barça atropelou o time azerbaijano por 4 a 1 na partida disputada em Baku, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League. Foi a viagem mais longa do time blaugrana fora de casa na Europa nesta temporada. Anthony Gordon, Adeyemi e Jesus aproveitaram a oportunidade dada por Hans Flick, marcaram e conduziram a equipe à vitória.

Em declarações à imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal espanhol Mundo Deportivo, o atacante brasileiro disse: "A Champions League é sempre difícil, principalmente contra esses times, que ficam mais motivados quando enfrentam o Barcelona. Jogar aqui não é fácil".

Ele acrescentou que as muitas mudanças feitas por Flick para dar oportunidade aos jogadores que não atuam com regularidade deixaram tudo mais difícil para todos. O brasileiro ressaltou que é um desses jogadores, já que não participou das últimas partidas: "Com as mudanças, e com jogadores que não atuam regularmente, fica difícil para todos. Vencemos, e estou muito feliz com o gol, mas não estou totalmente satisfeito com o meu desempenho".

Jesus explicou que o Barcelona sofreu no início da partida e que todos os jogadores têm dificuldade para se adaptar quando não estão em plena forma física: "Quando você joga com atletas que não recebem minutos suficientes, encontrar soluções durante a partida fica mais difícil. Foi mais complicado no começo, mas tínhamos muito respeito por eles. Tivemos várias chances, e isso faz parte do jogo".

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Apesar da insatisfação com o próprio desempenho, o atacante do Barcelona demonstrou grande compreensão sobre sua situação no elenco, afirmando que sabe que seu papel é diferente e que tenta se adaptar e esperar com paciência.

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E reforçou: "Estamos aqui no Barcelona para melhorar o desempenho do time. Pessoalmente, entendo minha situação e tento me adaptar. Treinar sem jogar é difícil, mesmo que alguns pensem o contrário. Sempre quero jogar, mas o Rafa está no auge e não posso dizer nada. Só tenho que esperar a minha oportunidade".

E completou: "É um papel muito importante, porque sempre quero marcar gols. Sou o camisa 9 do Barcelona e, embora saiba que meu papel é diferente, quero continuar tendo oportunidades e minutos suficientes para jogar bem. Talvez eu não estivesse no meu melhor hoje, mas consegui marcar".

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Ele encerrou falando sobre sua função de centroavante: "Sou um centroavante de ofício e sempre gosto de fazer gols. Espero continuar trabalhando nisso. Essa é a vida, isso é o futebol".

As declarações de Jesus confirmam que a disputa por posição no Barcelona ficou acirradíssima e que cada jogador, mesmo quando marca, quer sempre mais e busca provar que merece uma vaga de titular na escalação de Flick, numa temporada em que o time catalão parece determinado a ir longe na Champions League.