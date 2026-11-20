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Uma lembrança comovente, emocionante e sincera. De um verdadeiro torcedor do Milan para outro grande torcedor do clube. Matteo Gabbia participou da cerimônia de entrega dos Prêmios GLGS, realizada na Sala delle Colonne do Banco BPM. Durante o evento, foi concedido um prêmio em memória de Franco Baresi, recebido por Giannandrea Baresi.

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Confira as declarações de Gabbia:

"Acima de tudo como pessoa, além de jogador, ele foi uma figura fundamental para o Milan e para nós, jovens que neste momento estamos tentando estar o máximo possível à altura do que ele representou para estas cores. O que me emociona sempre é ouvir os relatos das pessoas que conviveram com ele de perto: dá para sentir, perceber a grandeza que ele alcançou, antes de tudo como ser humano, e é isso que mais me emociona"

"Acho que Franco é uma lenda e que a Fundação Milan reúne a beleza da importância que ele teve como pessoa e como jogador. Tive a sorte de participar, na semana passada, do encontro com as crianças que jogavam Futebol Sentado e me emocionei porque vi no rosto e nos olhos delas a alegria, o prazer de jogar e se divertir, a vontade de conseguir competir entre si. Tenho certeza de que Franco teria ficado orgulhoso do que conseguiu criar junto com o clube"

O defensor também levou um presente para recordar esse momento: uma camisa de Baresi com a qual todos os funcionários do Milan entrarão no San Siro no domingo para Milan x Frosinone, partida da qual a Fundação Milan é Match Chariry Partner