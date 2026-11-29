Como assistir a Fulham x AFC Bournemouth com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 09:05 Craven Cottage

O Fulham recebe o Bournemouth no Craven Cottage, em Londres, no domingo, 29 de novembro, em um duelo da Premier League entre um time em busca de regularidade e outro que vive uma sequência recorde para o clube.

O Bournemouth chega após semanas marcantes sob o comando de Marco Rose. O time venceu dez partidas seguidas em todas as competições, a mais recente na quinta-feira, contra o Celta Vigo, pela Liga Europa.

A vitória por 2 a 1 veio de virada. O Bournemouth saiu atrás no placar, perdeu Bafode Diakite, expulso no primeiro tempo, e ainda assim virou o jogo com gols de Alvaro Rodriguez e do reserva Rayan.

O Fulham tem sido menos previsível sob o comando de Alvaro Arbeloa. O time empatou seus últimos três jogos no campeonato, incluindo um 1 a 1 contra o Manchester City fora de casa, e ocupa a 16ª posição na tabela.

Arbeloa também tem outras questões a resolver. Nesta semana, ele disse que o capitão Calvin Bassey não está à venda em janeiro e confirmou que o clube trabalha em um novo contrato para o defensor.

O Bournemouth enfrenta uma agenda pesada, com uma viagem no domingo após jogar na Espanha no meio da semana. O Fulham teve a semana inteira para se preparar em casa.