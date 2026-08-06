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"Fuja do calor do Egito": dirigente turco oferece a Salah um terreno em Trabzon

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O aquecimento global

Uma sessão de fotos publicitária que reuniu o astro egípcio Mohamed Salah e o prefeito de Araklı, no distrito da província de Trabzon, virou assunto nas ruas da Turquia, depois que a autoridade local fez um convite curioso ao jogador para que adquira um terreno na cidade banhada pelo Mar Negro, alertando-o sobre a dificuldade de se viver no Egito no futuro por causa das mudanças climáticas.

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Durante a gravação comercial, realizada na região de Araklı, pertencente à província de Trabzon, ocorreu um diálogo chamativo entre Salah e o prefeito Hüseyin Avni Coşkunçebi, que rapidamente virou destaque nas redes sociais e provocou uma ampla onda de comentários.

Coşkunçebi disse, dirigindo-se a Salah, segundo o site turco "61saat": "Apesar da beleza do Egito, seu povo sofre com a pobreza. As mudanças climáticas estão destruindo o mundo e, no futuro, viver no Egito se tornará difícil durante os meses de verão. Já a nossa região será habitável e sofrerá menos com os efeitos das mudanças climáticas".

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E o prefeito acrescentou, em sua proposta feita em tom de brincadeira: "Vamos lhe dar um belo terreno, e nele você encontrará um lugar em uma localização geográfica maravilhosa, protegida das mudanças climáticas".

A situação foi encerrada com um aperto de mãos amistoso entre as partes, com Mohamed Salah recebendo as declarações do prefeito com um largo sorriso, sem que ele fizesse qualquer comentário oficial sobre a oferta.

Este encontro ocorre poucos dias depois de o clube Trabzonspor anunciar oficialmente a contratação do capitão da seleção egípcia, em uma transação que representou uma grande surpresa para os torcedores do futebol turco e egípcio, dada a posição de destaque que Salah ocupa como uma das maiores estrelas do futebol mundial.

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