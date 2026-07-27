Fugindo do inferno do Al-Hilal: Darwin Núñez define o seu novo destino

O avançado uruguaio Darwin Núñez está perto de encerrar a sua passagem pelo Al Hilal, com a sua saída do clube a ser apenas uma questão de tempo, num negócio que se concretizará por empréstimo com opção de compra até junho de 2027.

Fontes bem informadas revelaram que o jogador, que se encontra atualmente com a comitiva do Al Hilal no estágio de preparação na Áustria, está a empurrar com força para a saída, tendo já obtido a aprovação preliminar da direção do clube para o seu empréstimo.

Inicialmente, Núñez havia exigido a rescisão do seu contrato, antes de se chegar a uma fórmula de consenso segundo a qual abdicará de parte do seu salário, em troca da comparticipação do Al Hilal em parte dos seus vencimentos durante uma temporada.

A insistência do jogador na saída deve-se ao seu desejo de regressar ao continente europeu e juntar-se a uma equipa que dispute títulos. Os seus agentes ofereceram os seus serviços ao Barcelona nos últimos dias, tendo o processo sido analisado no seio do clube catalão.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", o próximo destino de Núñez poderá ser o campeonato português, face ao interesse sério dos dois grandes do futebol português, Porto e Benfica. As estimativas apontam para a vontade de todas as partes de fechar o negócio antes do regresso da comitiva do Al Hilal à Arábia Saudita, a 3 de agosto próximo.

A opção de regresso ao Benfica é a mais bem acolhida pelo jogador, que viveu ali um dos melhores períodos da sua carreira futebolística após ter chegado proveniente do Almería espanhol, num negócio em que o clube português tirou o jogador ao Barcelona por 25 milhões de euros, antes de brilhar e transferir-se para o Liverpool numa operação que ultrapassou os 75 milhões de euros.

Contudo, o avançado internacional não conseguiu adaptar-se ao ambiente da Premier League, nem encontrou a estabilidade esperada na sua experiência no campeonato saudita.

Apesar de ter recebido outras propostas da Atalanta e do Beşiktaş, não chegou a acordo com nenhum deles, ao passo que a proposta do Barcelona continua a ser apenas uma sondagem que ainda não se converteu num passo oficial.