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O futuro do português Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, passou a levantar muitas dúvidas diante da frustração que o jogador vive no clube inglês e da paralisação das conversas sobre a renovação de seu contrato. O cenário abriu as portas para uma possível saída, com o interesse de mais de um grande clube europeu.

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O jornal italiano "Tuttosport" revelou que a Juventus demonstrou interesse em contratar Bruno Fernandes, aproveitando a incerteza em torno de seu futuro no Manchester United, sobretudo porque o contrato do jogador vai até junho de 2027 e as partes ainda não chegaram a um acordo para a renovação.

Segundo o jornal, a diretoria do clube italiano acompanha de perto a evolução da situação, mas estabeleceu uma condição fundamental para avançar de forma concreta: garantir a classificação para a Champions League, já que a participação no torneio continental seria um elemento importante para convencer o jogador a aderir ao novo projeto esportivo.

Frustração de Bruno Fernandes abre as portas para a Juventus

De acordo com a reportagem, Bruno Fernandes sente uma frustração crescente com a situação no Manchester United, diante das turbulências frequentes vividas pelo time e das constantes mudanças nas comissões técnicas e na equipe de apoio, além da falta de estabilidade coletiva e da dificuldade em alcançar os objetivos esperados.

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Embora o jogador continue apresentando um bom nível individual, o ambiente ao seu redor o levou a repensar seu futuro, principalmente com o contrato se aproximando do último ano.

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O capitão do Manchester United marcou 6 gols em 15 partidas na atual parte da temporada, depois de ter balançado as redes 9 vezes em 37 jogos na temporada passada. Seus melhores números ofensivos vieram há duas temporadas, quando marcou 19 gols e deu o mesmo número de assistências, apesar de seu time ter terminado em 15º lugar na Premier League.

A reportagem destaca que Bruno chegou a pensar em deixar o Manchester United após aquela temporada difícil, mas decidiu ficar, mesmo tendo a oportunidade de se transferir para outro clube e receber um contrato milionário, para seguir sua trajetória no time e reforçar sua posição junto à torcida do Old Trafford.

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Mas os sinais parecem diferentes agora, depois que as conversas sobre a renovação de seu contrato foram interrompidas, já que ambas as partes desejam adiar o assunto até que os resultados do time melhorem.

Em declarações reproduzidas pelo "Tuttosport", Bruno Fernandes afirmou: "As negociações foram interrompidas para nos concentrarmos em vencer os jogos".

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E completou: "Isso não é importante neste momento. É o meu futuro, e não falta muito para o fim do meu contrato, mas teremos tempo para falar sobre isso".

A Juventus não está sozinha: o Milan entra na disputa

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A Juventus não parece ser o único clube italiano interessado em contar com o capitão do Manchester United, já que a reportagem revelou que o Milan também está de olho, e o clube rossonero tem alguns fatores que podem ajudá-lo a brigar pela contratação.

O "Tuttosport" apontou que Rúben Amorim é um dos fatores que podem fortalecer a posição do Milan na corrida pelo jogador, além da ligação entre as partes por meio da mesma agência de jogadores.

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Ainda assim, Bruno Fernandes não vai se apressar para tomar sua decisão, pois pretende analisar com calma as propostas disponíveis, dando prioridade ao projeto esportivo e à capacidade do clube que escolher de disputar títulos e voltar ao protagonismo europeu.

Apesar da importância do aspecto financeiro, a reportagem explicou que a ambição do jogador está, acima de tudo, em conquistar vitórias e disputar títulos, e não apenas em assinar um contrato vultoso.

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Bruno tem 32 anos e disputou 342 partidas com a camisa do Manchester United. Ele também acumula experiências anteriores em Portugal, na Itália e na Inglaterra, depois de ter defendido Novara, Udinese, Sampdoria e Sporting antes de chegar ao Old Trafford.

Transferência sem custos, mas há uma condição decisiva

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O atrativo do negócio para a Juventus está na possibilidade de contar com o jogador sem pagar taxa de transferência, caso seu contrato com o Manchester United termine em junho de 2027 sem um acordo de renovação.

No entanto, esse cenário ainda depende dos acontecimentos dos próximos meses, sobretudo porque o clube inglês não definiu sua posição final sobre o futuro de seu capitão, e o jogador não anunciou a decisão de sair.

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Segundo o "Tuttosport", as pessoas próximas a Bruno já começaram a estudar as opções mais realistas, preparando-se para agir no momento certo, e o próximo mês de fevereiro pode trazer novidades importantes sobre seu futuro.

Por outro lado, a Juventus monitora vários outros nomes para reforçar o elenco, entre eles o turco Hakan Çalhanoğlu, o francês Jean-Philippe Mateta, além do goleiro brasileiro Alisson e de seu jovem compatriota Morisco.

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O alemão David Raum, do Leipzig, também aparece entre os nomes que despertam o interesse do clube italiano, depois que uma tentativa anterior de contratá-lo fracassou por causa das altas exigências financeiras.

Assim, a Juventus parece se preparar para uma janela de transferências em que poderá apostar mais em oportunidades de contratar jogadores com contratos perto do fim, em busca de reforços capazes de fazer a diferença sem arcar com grandes custos financeiros.