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Frosinone: Zerbin está passando por exames médicos; ele chega em transferência definitiva do Napoli

Napoli
Frosinone

O retorno de Alessio Zerbin ao Frosinone entra em sua fase decisiva

O Frosinone está se movimentando para reforçar o elenco do técnico Alvini. Estamos na fase final das negociações para o retorno de Alessio Zerbin, que teve um ótimo desempenho com a camisa amarela e azul na temporada 2021/2022 do Campeonato da Série B, com 9 gols em 31 partidas. A vontade do jogador, nascido em 1999, de voltar a um clube onde teve um bom desempenho foi fundamental para o Frosinone.

Segundo informações do TuttoFrosinone.com, o jogador está, de fato, realizando os exames médicos de rotina em Nápoles. Uma etapa preparatória indispensável. O acordo entre o clube “giallazzurro” e o clube napolitano continua definido para uma transferência definitiva.

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