O Frosinone de Massimiliano Alvini tenta se recuperar de duas derrotas consecutivas, antes e depois da pausa para as seleções, contra Cagliari e Milan. Os resultados atenuaram um pouco o excelente início de temporada da equipe. No estádio Stirpe, o adversário será o Parma no primeiro jogo de sábado pela 13ª rodada da Serie A.
O Parma de Alberto Gilardino pouco pôde fazer na última rodada contra a Roma, que venceu por 5 a 1 no Tardini, com quatro gols de Malen. A tabela, que tem o Frosinone em sétimo lugar, com 20 pontos, não é favorável ao time da Emília: o Parma ocupa a antepenúltima posição, empatado com o Sassuolo e à frente apenas de Udinese e Venezia.
Confira todas as informações sobre Frosinone x Parma: horário, escalações e onde assistir na TV e no streaming.
FROSINONE X PARMA: CANAL DE TV E TRANSMISSÃO AO VIVO
Jogo: Frosinone x Parma
Data: sábado de novembro de 2026
Horário: 15h
Canal de TV: DAZN
Streaming: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE FROSINONE X PARMA
FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini, Monterisi, Calvani; Oyono, Masini, Calò, Tchato; Schmid; Ghedjemis, Kvernadze. Técnico: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Keita, Sierro, Fabbian, Valeri; Touré, Elphege. Técnico: Gilardino.
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ONDE ASSISTIR A FROSINONE X PARMA NA TV
O duelo entre Frosinone e Parma terá transmissão ao vivo pela DAZN por meio do aplicativo em smart TVs compatíveis ou usando consoles de videogame (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box ou dispositivos como Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.
ONDE ASSISTIR A FROSINONE X PARMA NO STREAMING
Frosinone x Parma também estará disponível ao vivo por streaming em dispositivos como smartphones, tablets, notebooks e computadores de mesa, pela DAZN, no aplicativo e no site.