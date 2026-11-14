Frenkie de Jong deixa a concentração da seleção da Holanda imediatamente

Frenkie de Jong vai desfalcar a seleção holandesa na última partida da fase de grupos da Liga das Nações, informou a federação de futebol dos Países Baixos neste sábado. O meio-campista sentiu um leve desconforto após a histórica vitória por 7 a 0 sobre a Grécia e, por precaução, não viajará a Berlim para o duelo com a Alemanha.
O anúncio foi feito pela federação na tarde deste sábado, por meio de seus canais oficiais. Segundo a entidade, a partida de segunda-feira contra a Alemanha acontece cedo demais para De Jong, que ficará fora do encerramento da fase de grupos.
O técnico da seleção, Xavi Hernández, decidiu não convocar um substituto para o meio-campista. Assim, a Holanda viajará à Alemanha com 23 jogadores. A partida começa às 20h45 de segunda-feira, no Estádio Olímpico de Berlim.
A ausência de De Jong é mais um revés para Xavi, que já não pôde contar com Brian Brobbey e Virgil van Dijk contra a Grécia, na noite de sexta-feira. Os dois jogadores não chegaram em plenas condições após os compromissos por seus clubes. Na partida contra os gregos, De Jong assumiu a braçadeira de capitão de Van Dijk.
A Holanda, portanto, jogará na segunda-feira sem o capitão da equipe na sexta. De Jong fez parte do time que venceu a Grécia de forma impressionante na Johan Cruyff Arena. Os gregos já perdiam por 3 a 0 após 18 minutos. A expectativa é que Denzel Dumfries seja o capitão da Holanda contra a Alemanha.
Crysencio Summerville abriu o placar, e Tijjani Reijnders se tornou um dos grandes destaques da partida ao marcar três gols. Jurriën Timber também teve uma noite especial, com seus dois primeiros gols pela seleção, enquanto Donyell Malen fechou o placar com o sétimo gol.
Com a vitória histórica, a Holanda ficou em ótima situação na disputa por uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações. Devido aos resultados anteriores no grupo, o confronto com a Alemanha já tem pouca importância para a classificação: a seleção holandesa pode até perder por 13 gols de diferença.